Стало известно, что принц Гарри дарит Меган Маркл на День влюбленных (фото)

В этом году супруги проведут праздник отдельно. Меган уже вернулась в Монтесито, а Гарри будет в Канаде до окончания "Игр Непокоренных".

Related video

Стало известно, что принц Гарри дарит жене Меган Маркл на День святого Валентина. Об этом пишет Hello.

Герцог Сассекский приобрел пару сережек у одного из любимых калифорнийских ювелиров возлюбленной Майи Бреннер на День влюбленных в 2024 году.

Бренд подтвердил изданию, что Гарри приобрел серьги Diamond Cascade стоимостью 3240 фунтов стерлингов (более 160 тысяч грн) для Меган.

Бывшая актриса была поклонницей бренда в течение многих лет, когда звезда сериала "Форс-мажоры" носила изысканное ожерелье с инициалами "H" и "M" от Майи Бреннер, когда она прогуливалась по Торонто в 2016 году, подтвердив роман с принцем миру.

Меган Маркл

Она также была замечена с ювелирным хрустальным ожерельем Clarity во время появления в Монтесито в 2023 году.

Как писали Town&Country, Меган Маркл носила драгоценности, когда они с Гарри наслаждались двойным свиданием с канадским певцом Майклом Бубле и его женой Луисаной Лопилато.

Четверка обедала в итальянском ресторане Il Caminetto перед возвращением Меган в Калифорнию после "Игр Непокоренных" в Ванкувере, Канада.

Меган и Гарри, похоже, проведут этот День святого Валентина отдельно, поскольку ожидается, что герцог Сассекский останется на "Играх Непокоренных" до церемонии закрытия в воскресенье, 16 февраля.

Меган Маркл и принц Гарри в день свадьбы Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. Через год родился их первенец, принц Арчи. В 2020 пара с сыном покинула Великобританию и поселилась в США. В 2021 на свет появилась дочь Гарри и Меган — принцесса Лилибет Диана.

Напомним, Меган Маркл зацеловала принца Гарри на "Играх Непокоренных".

Также Фокус писал о просьбе сына принца Гарри.