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Стиль жизни

Принц Гарри раскрыл трогательную просьбу своего сына Арчи (фото, видео)

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Фото: Raimana Van Bastolaer | Принц Гарри с сыном Арчи

Сейчас герцог Сассекский и его жена Меган Маркл находятся в Канаде на "Играх Непокоренных". В разговоре с гостем события Гарри рассказал о своем сыне.

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Принц Гарри рассказал, как его пятилетний сын принц Арчи просил показать фото и видео его покойной бабушки, принцессы Дианы. Об этом пишет Hello Magazine.

Принц Гарри

Герцог Сассекский рассказал об этом во время Игр Непокоренных 2025, которые сейчас проходят в Ванкувере, Канада.

Во время беседы на фоне спортивного действа отец двоих детей вспомнил, как недавно общался с Арчи на тему противопехотных мин и как их беседы в конце концов привели к дискуссиям о "бабушке Диане".

"Арчи спрашивал о наземных минах, поэтому я говорил об этих ребятах. Но потом в пятилетнем возрасте я начал говорить с ним о шахтах, и, что интересно, это дало мне возможность поговорить о моей маме, его бабушке, о чем я даже не думал", — отметил сын британского короля Чарльза III.

Муж Меган Маркл продолжил: "Так что это стало для него результатом истории. Затем он увидел видео... он хотел увидеть фотографии своей бабушки Дианы, которая занималась своими делами с противопехотными минами много лет назад. Так что это привело к очень интересному разговору между мной и им, который отличался от того, о чем я думал".

Как известно, 5 января 1997 года, за семь месяцев до гибели в ДТП, принцесса Диана прошлась по минному полю в Анголе.

Первая жена короля Чарльза III в защитном бронежилете и с защитным щитком на лице посетила тогда минное поле, разминированное благотворительной организацией Halo Trust в Уамбо, Ангола, чтобы привлечь внимание к тяжелому бремени людей, искалеченных наземными минами, и добиться запрета использования этого оружия.

А в 2019 году принц Гарри повторил поступок матери.

Принц Гарри повторил поступок принцессы Дианы спустя 22 года

Дети принца Гарри и Меган Маркл

Принц Арчи родился еще в Великобритании в 2019 году, а его младшая сестренка Лилибет Диана появилась на свет уже в США через два года. Дети практически не видятся со своими монаршими родственниками после переезда родителей и сложения королевских обязанностей.

Напомним, Меган Маркл зацеловала принца Гарри на "Играх Непокоренных".

Также Фокус писал о редком кадре детей принца Гарри и Меган Маркл.