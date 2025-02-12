Принц Гарри раскрыл трогательную просьбу своего сына Арчи (фото, видео)
Сейчас герцог Сассекский и его жена Меган Маркл находятся в Канаде на "Играх Непокоренных". В разговоре с гостем события Гарри рассказал о своем сыне.
Принц Гарри рассказал, как его пятилетний сын принц Арчи просил показать фото и видео его покойной бабушки, принцессы Дианы. Об этом пишет Hello Magazine.
Герцог Сассекский рассказал об этом во время Игр Непокоренных 2025, которые сейчас проходят в Ванкувере, Канада.
Во время беседы на фоне спортивного действа отец двоих детей вспомнил, как недавно общался с Арчи на тему противопехотных мин и как их беседы в конце концов привели к дискуссиям о "бабушке Диане".
"Арчи спрашивал о наземных минах, поэтому я говорил об этих ребятах. Но потом в пятилетнем возрасте я начал говорить с ним о шахтах, и, что интересно, это дало мне возможность поговорить о моей маме, его бабушке, о чем я даже не думал", — отметил сын британского короля Чарльза III.
Муж Меган Маркл продолжил: "Так что это стало для него результатом истории. Затем он увидел видео... он хотел увидеть фотографии своей бабушки Дианы, которая занималась своими делами с противопехотными минами много лет назад. Так что это привело к очень интересному разговору между мной и им, который отличался от того, о чем я думал".
Как известно, 5 января 1997 года, за семь месяцев до гибели в ДТП, принцесса Диана прошлась по минному полю в Анголе.
Первая жена короля Чарльза III в защитном бронежилете и с защитным щитком на лице посетила тогда минное поле, разминированное благотворительной организацией Halo Trust в Уамбо, Ангола, чтобы привлечь внимание к тяжелому бремени людей, искалеченных наземными минами, и добиться запрета использования этого оружия.
А в 2019 году принц Гарри повторил поступок матери.
Дети принца Гарри и Меган Маркл
Принц Арчи родился еще в Великобритании в 2019 году, а его младшая сестренка Лилибет Диана появилась на свет уже в США через два года. Дети практически не видятся со своими монаршими родственниками после переезда родителей и сложения королевских обязанностей.
Напомним, Меган Маркл зацеловала принца Гарри на "Играх Непокоренных".
Также Фокус писал о редком кадре детей принца Гарри и Меган Маркл.