Принц Гаррі розкрив зворушливе прохання свого сина Арчі (фото, відео)

Наразі герцог Сассекський та його дружина Меган Маркл перебувають у Канаді на "Іграх Нескорених". У розмові з гостем події Гаррі розповів про свого сина.

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Принц Гаррі розповів, як його п'ятирічний син принц Арчі просив показати фото та відео його покійної бабусі, принцеси Діани. Про це пише Hello Magazine.

Принц Гаррі

Герцог Сассекський розповів про це під час Ігор Нескорених 2025, які наразі проходять у Ванкувері, Канада.

Під час бесіди на тлі спортивного дійства батько двох дітей пригадав, як нещодавно спілкувався з Арчі на тему протипіхотних мін і як їхні бесіди зрештою призвели до дискусій про "бабусю Діану".

"Арчі запитував про наземні міни, тож я говорив про цих хлопців. Але потім у п’ятирічному віці я почав говорити з ним про шахти, і, що цікаво, це дало мені можливість поговорити про мою маму, його бабусю, про що я навіть не думав", — зазначив син британського короля Чарльза ІІІ.

Чоловік Меган Маркл продовжив: "Тож це стало для нього результатом історії. Потім він побачив відео… він хотів побачити фотографії своєї бабусі Діани, яка займалася своїми справами з протипіхотними мінами багато років тому. Тож це призвело до дуже цікавої розмови між мною та ним, яка відрізнялася від того, про що я думав".

Як відомо, 5 січня 1997 року, за сім місяців до загибелі в ДТП, принцеса Діана пройшлася мінним полем в Анголі.

Перша дружина короля Чарльза ІІІ в захисному бронежилеті та із захисним щитком на обличчі відвідала тоді мінне поле, розміноване благодійною організацією Halo Trust в Уамбо, Ангола, щоб привернути увагу до тяжкого тягаря людей, покалічених наземними мінами, і домогтися заборони використання цієї зброї.

А у 2019 році принц Гаррі повторив вчинок матері.

Принц Гаррі повторив вчинок принцеси Діани через 22 роки

Діти принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Арчі народився ще у Великій Британії у 2019 році, а його менша сестричка Лілібет Діана зʼявилася на світ уже в США за два роки. Діти практично не бачаться зі своїми монаршими родичами після переїзду батьків та складання королівських обовʼязків.

Нагадаємо, Меган Маркл зацілувала принца Гаррі на "Іграх Нескорених".

Також Фокус писав про рідкісний кадр дітей принца Гаррі та Меган Маркл.