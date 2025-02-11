Меган Маркл флиртовала с принцем Уильямом: как реагировала Кейт Миддлтон, — СМИ
Раскованный характер Меган Маркл смутил принца Уильяма. Она каждый раз обнимала и целовала в щеку наследника престола при встрече.
Вокруг Меган Маркл вспыхнул новый скандал после того, как появились заявления о том, что она флиртовала с принцем Уильямом после присоединения к королевской семье Великобритании. Об этом пишет The Mirror.
Характер американской актрисы якобы вызвал недоумение в дворцовых кругах, подпитывая сплетни о том, что ее теплое общение с принцем Уильямом было неуместным.
Анонимный королевский источник рассказал, что поведение жены принца Гарри считалось необычным и неуместным в королевском доме, где физические взаимодействия, как правило, более сдержанные.
"Меган обнимала [Уильяма] практически каждый раз, когда они сталкивались", — рассказал инсайдер.
По его словам, это еще больше углубило разрыв между Гарри и Уильямом.
"Объятия и поцелуи в щеки разожгли сплетни среди персонала о том, что Меган флиртовала с Уильямом, но она, очевидно, не делала этого, но напряженная атмосфера, вызванная всей обидчивостью (и сплетнями, возникшими в результате), углубила разрыв между братьями", — добавил источник.
Сообщается, что раскованный характер Меган Маркл смутил принца Уильяма, чья более формальная и сдержанная личность унаследовалась от его отца, короля Чарльза III.
Инсайдер также утверждал, что и Кейт Миддлтон, и король Чарльз были поражены неожиданными объятиями и поцелуями избранницы принца Гарри с его старшим братом, пишет Marca.
Напомним, Меган Маркл зацеловала принца Гарри на публике.
Также Фокус писал о прозвище Меган Маркл от работников дворца.