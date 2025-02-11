Меган Маркл фліртувала з принцом Вільямом: як реагувала Кейт Міддлтон, — ЗМІ

Розкутий характер Меган Маркл збентежив принца Вільяма. Вона щоразу обіймала та цілувала в щоку спадкоємця престолу при зустрічі.

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Навколо Меган Маркл спалахнув новий скандал після того, як з’явилися заяви про те, що вона фліртувала з принцом Вільямом після приєднання до королівської родини Великої Британії. Про це пише The Mirror.

Характер американської акторки нібито викликав здивування в палацових колах, підживлюючи плітки про те, що її тепле спілкування з принцом Вільямом було недоречним.

Анонімне королівське джерело розповіло, що поведінка дружини принца Гаррі вважався незвичайним і недоречним у королівському домі, де фізичні взаємодії, як правило, більш стримані.

"Меган обіймала [Вільяма] практично кожного разу, коли вони стикалися", — розповів інсайдер.

За його словами, це ще більше поглибило розрив між Гаррі та Вільямом.

"Обійми та поцілунки в щоки розпалили плітки серед персоналу про те, що Меган фліртувала з Вільямом, але вона, очевидно, не робила цього, але напружена атмосфера, спричинена всією образливістю (і плітками, що виникли в результаті), поглибила розрив між братами", — додало джерело.

Король Чарльз ІІІ, принц Вільям, Кейт Міддлтон, Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Повідомляється, що розкутий характер Меган Маркл збентежив принца Вільяма, чия більш формальна та стримана особистість успадкувалася від його батька, короля Чарльза III.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Інсайдер також стверджував, що і Кейт Міддлтон, і король Чарльз були вражені несподіваними обіймами та поцілунками обраниці принца Гаррі з його старшим братом, пише Marca.

Нагадаємо, Меган Маркл зацілувала принца Гаррі на публіці.

Також Фокус писав про прізвисько Меган Маркл від працівників палацу.