Герцогиня, але не Сассекська: як Меган Маркл називали працівники палацу

Колишня американська акторка певний час адаптовувалася до правил життя в монаршій родині. Вона по-різному ставилася до слуг: від обіймів до дратування.

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Меган Маркл нібито на деякий час прозвали "герцогинею складною", — написав британський журналіст Том Квінн для The London Times.

"Вона могла бути складною, тому що їй було важко жити — вона намагалася відчути свій шлях і розібратися в тонкощах середньовічної, лабіринтової системи", — розповів йому анонімний співробітник палацу.

Зокрема, як повідомляється, колишня акторка не могла зрозуміти, чому король Чарльз III "був настільки офіційним" зі своєю матір’ю, покійною королевою Єлизаветою II.

"Одного разу вона сказала: "Але ж вони мати і син — чому вони такі жорсткі одне до одного?"

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty

Попри таке прізвисько, інсайдер зазначив, що її також називали "Містичною Мег", тому що вона вважалася "настільки новою".

Джерело також повідомило, що ще одна проблема, яка виникла у неї, коли вона жила як активний член королівської сім’ї з 2018 по 2020 рік, стосувалася "слуг".

"Абсолютно не з її вини, Меган не завжди добре ставилася до своїх співробітників — вона просто не звикла до цього, як Гаррі", — розповіли вони, пояснюючи, що "в одну хвилину вона була дуже доброзичливою, можливо, надмірно доброзичливою, обіймала персонал і намагалася з ними подружитися, а наступного її дратував той факт, що вони не реагували миттєво в будь-який час дня і ночі".

Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Маркл носить светр з вишитими іменами своїх дітей.

Також Фокус писав про рідкісне фото дітей принца Гаррі та Меган Маркл.