Меган Маркл знову запідозрили в плагіаті: до чого тут Памела Андерсон (відео)

Користувачі соцмереж розкритикували герцогиню Сассекську за те, що вона постійно краде ідеї для своїх шоу в інших.

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Дружина принца Гаррі, 43-річна Меган Маркл, яка нещодавно опинилася під загрозою позову з боку влади іспанського містечка Порререс через те, що практично повністю скопіювала їхній герб для свого нового бренду, знову потрапила в скандал. Цього разу герцогиню Сасссекську звинувачують у тому, що вона сплагіатила трейлер свого серіалу про стиль життя "З любов'ю, Меган" з ролика Памели Андерсон, пише Daily Mail.

Нове кулінарне шоу Памели Андерсон Cooking With Love стартує цього тижня, і подивившись його трейлер, що вийшов ще в листопаді 2024 року, глядачі дійшли висновку, що Меган Маркл і в актриси "позичила" ідею для власного ролика. У них схожа естетика, назви і гардероб, а також фрази і дії.

Трейлер шоу "З любов'ю, Меган"

Наприклад, на початку обох трейлерів зірки гуляють садом, милуючись продуктами, а потім запрошують кухарів на кухню, а також сім'ю і друзів скуштувати смачні страви.

В іншому місці кліпів Памела пояснює, що "я просто завжди хотіла вивести речі на новий рівень", тоді як Меган заявляє: "Мені завжди подобалося брати щось досить звичайне і підносити його".

Обидві ведучі також розповідають, як вони вбирають усі можливі знання від експертів, з якими стикаються, а 57-річна модель каже: "Я губка, що вбирає все... Я багато чому вчуся".

Трейлер шоу Памели Андерсон

Тим часом герцогиня каже, що вона "тільки вчиться", оскільки її знімали, коли вона пробує свої сили в бджільництві.

Ще один схожий момент у двох трейлерах стався, коли Памела і Меган обидві дали п'ять одному зі своїх гостей. Загальна тема романтики, любові та радості також присутня в обох трейлерах.

"Якщо ви подивитеся трейлер нового шоу Памели, то побачите, що це більш автентична версія того, чого намагалася домогтися Меган, і схоже, що Меган скопіювала все! Трейлери настільки схожі, що це дивно", "Шоу Маркл — це точна копія кулінарного і розважального шоу Памели Андерсон. Подивіться трейлер!", "Я знаю, що не повинен дивуватися, але я здивований. Шоу Памели виглядає автентичним і мені б сподобалося. Не можу повірити, що Netflix не вважав шоу Меган повною копією цього!", "Це суміш і добірка ідей інших творців", "Ви помітили, як Маркл фактично копіює формат? Навіть у 10 разів більше", "І Маркл СНОВА копіює. Щось явно, щось тонко", – обурюються глядачі в соцмережах.

Канал Food Network Canada замовив серіал за участю Памели після успіху її документального фільму Netflix "Памела: історія кохання". Зірка, яка співпрацює з шеф-кухарями, щоб продемонструвати свої страви та рецепти на рослинній основі з власного будинку в Канаді, сказала у своїй заяві: "Створення елегантних і затишних просторів, що надихають на емпатичне, спокійне і здорове середовище, завжди було для мене важливим і виходить природним чином".

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл фліртувала з принцом Вільямом.