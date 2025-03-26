Семья, самолет которой упал в замерзшее озеро на Аляске, выжила, просидев 12 часов на крыле судна

Из-за отсутствия сигнала бедствия найти самолет было непросто. По счастливой случайности спасатели обратили внимание на сигнал мобильного телефона, который указывал на район озера Тустумена на полуострове Кенай. Настоящее чудо произошло на следующий день.

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Семья из США выжила после падения самолета, просидев 12 часов на крыле борта посреди замерзшего озера. Об этом сообщает издание АР.

Происшествие произошло в районе озера Тустумена возле Солдотны, штат Аляска. Пилот с двумя дочерьми упали на самолете в замерзшее озеро. Судно ушло под воду, а семье удалось выбраться на крыло самолета, которое осталось на поверхности.

Отец пилота и его дочерей обнародовал в сети пост с просьбой разыскать его сына и внучек, которые пропали во время полета. На их поиски отправились несколько самолетов.

Из-за отсутствия сигнала бедствия найти самолет было непросто. По счастливой случайности спасатели обратили внимание на сигнал мобильного телефона, который указывал на район озера Тустумена на полуострове Кенай. Настоящее чудо произошло на следующий день.

"У меня разбило сердце, когда я это увидел — я увидел, что на верхней части крыла три человека. Они были живы и начали мне махать", — сказал один из пилотов Терри Годес, который участвовал в поисковой операции.

Всех трех членов семьи спасли и доставили в больницу, о причинах катастрофы пока не сообщается.

Напомним, что пилот развернул пассажирский самолет, потому что забыл взять паспорт. Если бы лайнер продолжил движение и прибыл в Шанхай без необходимых документов, командира могли бы немедленно задержать и депортировать.