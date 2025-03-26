Родина, літак якої впав у замерзле озеро на Алясці, вижила, просидівши 12 годин на крилі судна

Через відсутність сигналу лиха знайти літак було непросто. Завдяки щасливому випадку рятувальники звернули увагу на сигнал мобільного телефону, який вказував на район озера Тустумена на півострові Кенай. Справжнє диво сталося наступного дня.

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Родина із США вижила після падіння літака, просидівши 12 годин на крилі борту посеред замерзлого озера. Про це повідомляє видання АР.

Подія сталася в районі озера Тустумена біля Солдотни, штат Аляска. Пілот із двома доньками впали на літаку в замерзле озеро. Судно пішло під воду, а родині вдалося вибратися на крило літака, яке залишилося на поверхні.

Батько пілота і його доньок оприлюднив в мережі пост з проханням розшукати його сина і онучок, які зникли під час польоту. На їхні пошуки вирушили кілька літаків.

Через відсутність сигналу лиха знайти літак було непросто. Завдяки щасливому випадку рятувальники звернули увагу на сигнал мобільного телефону, який вказував на район озера Тустумена на півострові Кенай. Справжнє диво сталося наступного дня.

"Мені розбило серце, коли я це побачив — я побачив, що на верхній частині крила троє людей. Вони були живі і почали мені махати", — сказав один із пілотів Террі Годес, який брав участь у пошуковій операції.

Усіх трьох членів родини врятували та доправили до лікарні, про причини катастрофи поки не повідомляється.

Нагадаємо, що пілот розвернув пасажирський літак, бо забув взяти паспорт. Якби лайнер продовжив рух і прибув до Шанхаю без необхідних документів, командира могли б негайно затримати та депортувати.