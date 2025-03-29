Виновные в ситуации с пострадавшей в Дубае украинской моделью Марией Ковальчук обязательно понесут заслуженное наказание, поскольку правительство ОАЭ переживает за репутацию страны.

Related video

Об этом изданию Daily Star рассказали в компании Cinderella Escorts, которая устраивает различные мероприятия для состоятельных клиентов по всему миру.

Там отметили, что пьяные богатые и влиятельные мужчины, посещающие вечеринки для богачей в Объединенных Арабских Эмиратах, под воздействием алкоголя могут выйти из-под контроля и иногда склонны вести себя агрессивно по отношению к женщинам.

"У нас был шейх, который был груб с девушками, и бизнесмен, рассердившийся на одну из них, а затем вылил на нее немного алкоголя и ударил ее", — рассказали в компании.

В то же время в Cinderella Escorts заявили, что правительство Дубая, которое зарабатывает на туризме, делает все возможное, чтобы предотвратить насилие в подобных ситуациях.

"Они совсем не хотят, чтобы у их страны была плохая репутация. Просто есть несколько идиотов, которые считают, что, поскольку они богаты и за ними стоят влиятельные люди, они могут делать все, что угодно, без последствий", — прокомментировали в агентстве подобное поведение.

Если правительство страны узнает, что их репутацию подрывают, то это будет считаться актом неуважения, а хорошие отношения с такими людьми будет прекращены.

В компании выразили уверенность, что люди, причастные к ситуации с украинской моделью Марией Ковальчук, предстанут перед судом за свои действия. Причем, наказание для виновника обязательно последует, даже если в этом будет замешан "кто-то из самого правительства".

Как подчеркнули в эскорт-агентстве, в Дубае женщинам абсолютно безопасно путешествовать и участвовать в вечеринках, поскольку там все уважают правительство и "ведут себя хорошо". А произошедшее с Ковальчук, как отмечается, является очень редким случаем, который не отражает всей ситуации.

Эскортницы, заметили в Cinderella Escorts, любят вечеринки в ОАЭ е и хотят быть их частью, потому что Дубай и его жители" имеют очень хорошую репутацию".

Напомним, дубайская полиция считает, что модель упала с высоты на строительной площадке, вследствие чего получила перелом позвоночника и конечностей.

Родственники Марии Ковальчук не согласны с версией правоохранителей. Мать модели рассказала, что ее дочь пошла на вечеринку с двумя мужчинами, представившимися "работниками сферы модельного бизнеса".