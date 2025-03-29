Причетні до ситуації з моделлю Марією Ковальчук в ОАЕ постануть перед судом, — ЗМІ

Винні в ситуації з постраждалою в Дубаї українською моделлю Марією Ковальчук обов'язково понесуть заслужене покарання, оскільки уряд ОАЕ переживає за репутацію країни.

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Про це виданню Daily Star розповіли в компанії Cinderella Escorts, яка влаштовує різні заходи для заможних клієнтів по всьому світу.

Там зазначили, що п'яні багаті та впливові чоловіки, які відвідують вечірки для багатіїв в Об'єднаних Арабських Еміратах, під впливом алкоголю можуть вийти з-під контролю й іноді схильні поводитися агресивно щодо жінок.

"У нас був шейх, який був грубим із дівчатами, і бізнесмен, який розсердився на одну з них, а потім вилив на неї трохи алкоголю і вдарив її", — розповіли в компанії.

Водночас у Cinderella Escorts заявили, що уряд Дубая, який заробляє на туризмі, робить усе можливе, щоб запобігти насильству в подібних ситуаціях.

"Вони зовсім не хочуть, щоб у їхньої країни була погана репутація. Просто є кілька ідіотів, які вважають, що, оскільки вони багаті й за ними стоять впливові люди, вони можуть робити все, що завгодно, без наслідків", — прокоментували в агентстві таку поведінку.

Якщо уряд країни дізнається, що їхню репутацію підривають, то це вважатимуть актом неповаги, а добрі стосунки з такими людьми буде припинено.

У компанії висловили впевненість, що люди, причетні до ситуації з українською моделлю Марією Ковальчук, постануть перед судом за свої дії. Причому, покарання для винуватця обов'язково буде, навіть якщо в цьому буде замішаний "хтось із самого уряду".

Як наголосили в ескорт-агентстві, у Дубаї жінкам абсолютно безпечно подорожувати та брати участь у вечірках, оскільки там усі поважають уряд і "поводяться добре". А те, що сталося з Ковальчук, як зазначається, є дуже рідкісним випадком, який не відображає всієї ситуації.

Ескортниці, помітили в Cinderella Escorts, полюбляють вечірки в ОАЕ і хочуть бути їхньою частиною, тому що Дубай і його жителі "мають дуже хорошу репутацію".

Нагадаємо, дубайська поліція вважає, що модель впала з висоти на будівельному майданчику, внаслідок чого отримала перелом хребта і кінцівок.

Родичі Марії Ковальчук не згодні з версією правоохоронців. Мати моделі розповіла, що її дочка пішла на вечірку з двома чоловіками, які представилися "працівниками сфери модельного бізнесу".