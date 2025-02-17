Стало известно, почему Кейт Миддлтон на самом деле пропустила церемонию BAFTA

Последний год принцесса Уэльская лечилась от рака. Впрочем, причина ее отсутствия на церемонии вручения кинопремий не в здоровье.

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Церемония вручения кинопремий BAFTA 2025 в Лондоне прошла без королевского присутствия Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Об этом пишет People.

Принц и принцесса Уэльские уже пять раз вместе посещали крупнейшее в Великобритании кинособытие, но они не присутствовали на церемонии 16 февраля 2025 года. Впрочем, будущий король, который является президентом Британской академии кино и телевидения с 2010 года, появился в видео во время церемонии награждения.

Супруги не посетили BAFTA, поскольку находятся в отпуске на частном острове Мюстик в Карибском море.

Ранее дворец объявил, что принц Уильям и принцесса Кейт не будут посещать церемонию в этом году, хотя причина не была названа. 14 февраля стало последним днем в школе для их троих детей — 11-летнего принца Джорджа, 9-летней принцессы Шарлотты и 6-летнего принца Луи — перед каникулами. В этот период семья обычно проводит больше времени вместе.

Впрочем, принц Уильям отметил британских кинематографистов, посетив Лондонскую киноакадемию 12 февраля. Сын британского короля Чарльза III встретился со студентами, которые снимают фильмы.

Принц Уильям встретился со студентами Лондонской киноакадемии

Королевская чета ранее уже пропускала BAFTA. Принц Уильям отменил свое появление в 2021 году после смерти его дедушки принца Филиппа, и в следующем году пара отсутствовала из-за загруженного графика.

Уильям в последний раз был на церемонии награждения в 2024 году, появившись соло, пока его жена восстанавливалась после операции на брюшной полости, а впоследствии сообщила о диагнозе рак. После этого почти год принцесса Уэльская лечилась и довольно редко появлялась на публичных мероприятиях. В сентябре она объявила о завершении курса химиотерапии, а в начале 2025 года стало известно о ремиссии у Кэтрин.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, фильм о войне в Украине получил награду BAFTA.

Также Фокус писал о романтическом фото принца Уильяма и Кей Миддлтон ко Дню влюбленных 2025.