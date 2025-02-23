Розкрито страх Кейт Міддлтон та принца Вільяма за їхніх дітей (фото)

Дитинство принца Уельського пройшло під пильною увагою ЗМІ. Тепер його спадкоємці зіткнулися з новою проблемою.

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Розкрито страхи принцеси Кейт Міддлтон і принца Вільяма щодо їхніх дітей — принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. Про це пише Hello Magazine.

Спадкоємці монаршого подружжя ростуть в епоху цифрових технологій, і їхній колишній помічник Джейсон Кнауф розповів про занепокоєння Кейт та Вільяма з цього приводу. Він пригадав, як принц Уельський виростав з камерами перед собою.

"Його дитинство перед ЗМІ часом було досить важким. І тоді він зрозумів, що збирається виховувати своїх дітей, щоб мати справу із соціальними мережами, мобільними телефонами та всім іншим. Я точно бачив стурбованих маму і тата за кадром, але набагато рідше в останні роки, що було фантастично для них як для сім'ї", — зазначив Кнауф.

Королівське подружжя кілька разів говорило про свою стурбованість щодо таких пристроїв, як планшети та мобільні телефони, а також про вплив, який вони матимуть на дітей.

Кейт Міддлтон з принцом Луї та принцесою Шарлоттою Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У 2018 році Вільям і Кейт відвідали BBC, де принц Уельський сказав: "Я побачив, що мої друзі та однолітки стурбовані ризиками дуже потужних інструментів, які ми даємо в руки нашим дітям".

"Для багатьох сімей телефони та соціальні медіа порушили святість і захист дому", — сказав син принцеси Діани.

Виступаючи на Channel 5 News через кілька днів, багатодітний батько зізнався: "Ми досі не визначили, який правильний баланс часу онлайн. Це досить складно, це все ще дуже мінлива динаміка".

Принц Вільям із сином Джорджем Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон пропустила церемонію BAFTA 2025.

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