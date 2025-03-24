Меган Маркл показала рідкісний знімок з донькою та сином (фото)

Бізнесвумен тримала маленьку Лілібет на руках, а Арчі обіймав маму за ногу. Дітей принц Гаррі та Меган Маркл майже не показують публіці.

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Меган Маркл показала рідкісне фото з двома своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет. Сімейний кадр дружина принца Гаррі опублікувала в Instagram.

"Кожен день — це історія любові", — написала герцогиня Сассекська, рекламуючи свій бренд As ever.

На фото бізнесвумен тримала маленьку Лілібет у капелюшку на руках, а Арчі обіймав маму за ногу. Родина позувала у весняному саду.

Меган Маркл з дітьми

Лілібет народилася вже у США у 2021 році, ставши другою дитиною принца Гаррі та Меган Маркл. До цього королівська пара вже виховувала сина Арчі, який зʼявився на світ у Великій Британії у 2019.

Герцог Сассекський та колишня американська акторка одружилися у 2018 році. У 2020 пара склала королівські обовʼязки та перебралася на інший континент. Дітей принц Гаррі та Меган Маркл майже не показують публіці.

Раніше герцогиня казала, чому хотіла народити саме доньку.

"Можливість мати власну маленьку дівчинку — це особливий момент для мене, адже я багато років присвятила боротьбі за права жінок. Я сприймаю це як історію багатьох поколінь. Арчі, звичайно, теж є частиною цього, як і мій чоловік, але мені подобається думати про спадок, який я можу залишити", — зазначала Меган.

Меган Маркл та принц Гаррі з дітьми Фото: Archwell

Нагадаємо, чому Меган Маркл змінила прізвище.

Також Фокус писав про те, чому Меган Маркл не попрощалася з королевою Єлизаветою ІІ.