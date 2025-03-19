Меган Маркл не змогла попрощатися з королевою Єлизаветою II через свекра: деталі

Чарльз, який на момент смерті матері був ще принцом Уельським, не хотів бачити невістку біля смертного одра його матері, оскільки побоювався, що знову почнуться сімейні чвари. Відсутність і Кейт Міддлтон частково згладила цю ситуацію.

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Король Чарльз III попросив Меган Маркл триматися подалі від смертного одра покійної королеви Єлизавети II, щоб дозволити своєму синові, принцу Гаррі, провідати бабусю наодинці, повідомляє Daily Mail із посиланням на інформацію, оприлюднену в книзі Роберта Гардмана "Чарльз III: Новий король, новий двір, внутрішня історія".

Автор пише, що протокол, який оточував смерть королеви і державні похорони, які відбулися після неї, ретельно планувався протягом десятиліть. Операція під кодовою назвою "Лондонський міст" мі стила в собі величезний документ, в якому детально описувалися всі можливі варіанти того, що могло статися після її смерті.

Хоча принц Гаррі та Меган Маркл вирішили покинути королівську сім'ю на початку 2020 року, вони теж мали плани на цей день. Подружжя було впевнене, що вирушить попрощатися з монархом разом, але коли вона померла 8 вересня 2022 року у своєму улюбленому замку Балморал у Шотландії, Гаррі поїхав один. І це – незважаючи на те, що його дружина була у Великій Британії, де вони збиралися провести низку благодійних заходів.

Останнє фото королеви в Балморалі, Шотландія Фото: Getty Images

Спочатку представник Сассексів говорив, що Меган не поїхала через "зміну планів", проте книга Гардмана проливає світло на цю історію. За його інформацією, на прощання не приїхала і Кейт Міддлтон. Вона вирішила залишитися зі своїми дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї, які тільки-но пішли в нову школу. Її рішення потім нібито використовували як виправдання, і завдяки чистій випадковості це допомогло заспокоїти принца Гаррі, коли йому повідомили, що Меган – не бажаний гість у Балморалі.

Принц Гаррі та принц Вільям на похоронах королеви Єлизавети II Фото: Getty Images

Гардман пише, що в той момент Чарльз вважав, що королеві залишилося жити ще кілька днів, а не годин, і він хотів, щоб члени королівської сім'ї зосередилися на своїх останніх прощаннях і не вплутувалися в дрібні чвари. Саме тому він зробив усе, щоб уникнути сімейного конфлікту, "нейтралізувавши" Меган.

Тоді ще принц Чарльз особисто подзвонив обом своїм синам, настійно закликаючи їх якнайшвидше вирушити до Шотландії, щоб попрощатися.

У своїх мемуарах Гаррі теж згадував цю ситуацію. Він зізнається, що новина про відсутність Кейт у Балморалі "миттєво заспокоїла його".

"Ми з Мег розглядали варіанти перельотів. Преса почала дзвонити; ми не могли більше відкладати рішення. Ми попросили нашу команду підтвердити: ми пропустимо церемонію нагородження WellChild Awards і поквапимося в Шотландію. Потім пролунав ще один дзвінок від тата. Він сказав, що мені раді в Балморалі, але він не хоче... її. Він почав викладати свою причину, яка була безглуздою і неповажною, і я її не приймав. "Ніколи не говори так про мою дружину". Він запинався, вибачаючись, кажучи, що просто не хоче, щоб навколо було багато людей. Інші дружини не приїдуть, Кейт не приїде, сказав він, тож і Мег не повинна. "Тоді це все, що тобі потрібно було сказати"", – йдеться в книзі "Запасний".

Гаррі довелося орендувати літак із Лутона.

Герцог Сассекський так і не зміг тоді поговорити з принцом Вільямом, і навіть останні години життя бабусі не змусили їх хоча б зробити крок до примирення.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл образилися на статтю про себе в популярному таблоїді. Не так давно молодший син британського короля здобув перемогу в суді над одним зі ЗМІ.