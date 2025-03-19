Меган Маркл не смогла попрощаться с королевой Елизаветой II из-за свекра: детали

Чарльз, который на момент смерти матери был еще принцем Уэльским, не хотел видеть невестку у смертного одра его матери, поскольку побаивался, что опять начнутся семейные распри. Отсутствие и Кейт Миддлтон частично сгладило эту ситуацию.

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Король Чарльз III попросил Меган Маркл держаться подальше от смертного одра покойной королевы Елизаветы II, чтобы позволить своему сыну, принцу Гарри, навестить бабушку одному, сообщает Daily Mail со ссылкой на информацию, обнародованную в книге Роберта Хардмана "Чарльз III: Новый король, новый двор, внутренняя история".

Автор пишет, что протокол, окружавший смерть королевы и последовавшие за ней государственные похороны, тщательно планировался на протяжении десятилетий. Операция под кодовым названием "Лондонский мост" включала в себя огромный документ, в котором подробно описывались все возможные варианты того, что могло произойти после ее смерти.

Хотя принц Гарри и Меган Маркл решили покинуть королевскую семью в начале 2020 года, они тоже имели планы на этот день. Супруги были уверены, что отправятся попрощаться с монархом вместе, но когда она скончалась 8 сентября 2022 года в своем любимом замке Балморал в Шотландии, Гарри поехал один. И это – несмотря на то, что его жена была в Великобритании, где они собирались провести ряд благотворительных мероприятий.

Последнее фото королевы в Балморале, Шотландия Фото: Getty Images

Сначала представитель Сассексов говорил, что Меган не поехала из "изменившихся планов", однако книга Хардмана проливает свет на эту историю. По его информации, на прощание не приехала и Кейт Миддлтон. Она решила остаться со своими детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, которые только пошли в новую школу. Ее решение затем якобы использовалось как оправдание, и по чистой случайности это помогло успокоить принца Гарри, когда ему сообщили, что Меган – не желанный гость в Балморале.

Принц Гарри и принц Уильям на похоронах королевы Елизаветы II Фото: Getty Images

Хардман пишет, что в тот момент Чарльз считал, что королеве осталось жить еще несколько дней, а не часов, и он хотел, чтобы члены королевской семьи сосредоточились на своих последних прощаниях и не ввязывались в мелкие распри. Именно поэтому он сделал все, чтобы избежать семейного конфликта, "нейтрализовав" Меган.

Тогда еще принц Чарльз лично позвонил обоим своим сыновьям, настоятельно призывая их как можно скорее отправиться в Шотландию, чтобы попрощаться.

В своих мемуарах Гарри тоже вспоминал эту ситуацию. Он признается, что новость об отсутствии Кейт в Балморале "мгновенно успокоила его".

"Мы с Мег рассматривали варианты перелетов. Пресса начала звонить; мы не могли больше откладывать решение. Мы попросили нашу команду подтвердить: мы пропустим церемонию награждения WellChild Awards и поторопимся в Шотландию. Затем раздался еще один звонок от папы. Он сказал, что мне рады в Балморале, но он не хочет… ее. Он начал излагать свою причину, которая была бессмысленной и неуважительной, и я ее не принимал. "Никогда не говори так о моей жене". Он запинался, извиняясь, говоря, что просто не хочет, чтобы вокруг было много людей. Другие жены не приедут, Кейт не приедет, сказал он, поэтому и Мег не должна. "Тогда это все, что тебе нужно было сказать"", – говорится в книге "Запасной".

Гарри пришлось арендовать самолет из Лутона.

Герцог Сассекский так и не смог тогда поговорить с принцем Уильямом, и даже последние часы жизни бабушки не заставили их хотя бы сделать шаг к примирению.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл обиделись на статью о себе в популярном таблоиде. Не так давно младший сын британского короля одержал победу в суде над одним из СМИ.