Перепросили в принцеси Діани: принц Гаррі переміг британських таблоїдів у суді

Таблоїди погодилися виплатити герцогу значні збитки. Журналісти та приватні детективи, які працювали на видання, переслідували Гаррі та його родину в період з 1996 по 2011 рік.

Принц Гаррі здобув перемогу в багаторічний судовій тяганині з британськими таблоїдами Руперта Мердока. Про це пише Variety.

Герцог Сассекський врегулював свою справу щодо звинувачень у незаконному зборі інформації незадовго до початку судового процесу.

Син британського короля Чарльза ІІІ та покійної принцеси Діани описав це як "монументальну перемогу". Він подав до суду на News Group Newspapers (NGN) – видавця британських таблоїдів The Sun і нині закритого News of the World – стверджуючи, що журналісти та приватні детективи, які працювали на видання, переслідували його та його родину в період з 1996 по 2011 рік.

Девід Шерборн, адвокат принца Гаррі, заявив у Високому суді Лондона, що NGN "приносить повні й однозначні вибачення герцогу Сассекському за серйозне втручання газети The Sun у його приватне життя з 1996 по 2011 рік, включаючи випадки незаконної діяльності приватними детективами, які працюють на The Sun".

Зачитуючи повну заяву від імені обвинуваченого, Шерборн сказав, що NGN також приносить вибачення королівській особі "за злом телефону, стеження та неправомірне використання приватної інформації журналістами та приватними детективами, проінструктованими ними в News of the World".

Зокрема, NGN також просить вибачення за вплив втручання в приватне життя його покійної матері Діани, принцеси Уельської, яка загинула в ДТП в Парижі у 1997 році.

Таблоїди визнають "страждання, заподіяне герцогу", а також "збиток, завданий стосункам, дружбі та родині", і "погодилися виплатити йому значні збитки".

Окрім цієї справи, принц Гаррі судився з Mirror Group Newspapers. Британський видавець погодився виплатити меншому сину короля Чарльза відшкодування збитків за втручання в його приватне життя шляхом злому телефону та іншого незаконного стеження. Мова йде про 505 тисяч доларів.

