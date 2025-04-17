"Параноїк": британський король Чарльз ІІІ ігнорує принца Гаррі, — ЗМІ

Стосунки принца Гаррі з батьком, королем Великої Британії Чарльзом ІІІ, який бореться з раком, стають ще більш складними. Монарх уникає спілкування з молодшим спадкоємцем.

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Про це пише Fox News.

"Їхні стосунки глибоко напружені та набагато гірші, коли Гаррі посадили на три ряди позаду під час коронації батька", — розповіла експертка із королівської сім’ї Гіларі Фордвіч.

Ба більше, напруга посилилася публічною судовою битвою принца Гаррі щодо безпеки. На фоні цього король навмисно уникає Гаррі, щоб запобігти не тільки юридичним плутанинам, але й подальшим "травмам і драмам".

"Цим керують також ті, кого найнято захищати короля Чарльза від його придворних, які одностайно вважають Гаррі огидним. Примирення в осяжному майбутньому малоймовірне", — вважає Фордвіч.

За словами експертки, з принцом Вільямом "все так само погано". Спадкоємець престолу не відповідав на дзвінки та повідомлення меншого брата.

До того ж, джерела, близькі до Гаррі, розповіли, що протягом останніх трьох візитів герцога Сассекського до Великої Британії батько був недоступний.

Інсайдери зазначили, що менший син монарха не знає про поточний стан онкохворого Чарльза та прогнози лікарів.

Принц Гаррі в суді намагається повернути державну охорону, яку втратив у лютому 2020 року після того, як пішов у відставку з посади старшого члена королівської сім’ї.

Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

"Поки тягнеться суд, параноїк, ворогуючий принц Гаррі продовжує боротьбу зі світом, королівська родина, і особливо король Чарльз, триматимуть від нього відповідну дистанцію", — зазначила британська телеведуча і фотографка Гелена Чард.

Втім, вона не вважає це позитивною ситуацією ні для кого, а тим більше для хворого короля Чарльза.

Чард також розповіла про величезні проблеми з довірою до герцога Сассекського. Зокрема, королівська родина не розголошуватиме особисту інформацію Гаррі, боючись, що той передасть цю інформацію ЗМІ. Тому принц навіть не знає про стан здоров’я свого батька.

"Принц Гаррі не думає про те, як засмучує королівську сім’ю", — зазначила ведуча.

Джерела в палаці говорять, що примирення не відбудеться найближчим часом.

Принцеса Діана та король Чарльз із синами Фото: Getty Images

Втім, Гаррі все ще сподівається на примирення з батьком. Герцог хоче, щоб двоє його дітей, принц Арчі та принцеса Лілібет, воззʼєдналися зі своїми родичами.

Нагадаємо, несподіваний візит принца Гаррі до України, де він зустрівся з пораненими українськими воїнами, став для його брата, принца Вільяма, несподіванкою і засмутив його.

Також Фокус 7 квітня писав про смерть Грема Крейкера, колишнього охоронця принцеси Діани. Чоловіку, який підтримував Гаррі та Вільяма на фоні смерті їхньої матері, було 77 років.