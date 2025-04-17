"Параноик": британский король Чарльз ІІІ игнорирует принца Гарри, — СМИ

Отношения принца Гарри с отцом, королем Великобритании Чарльзом ІІІ, который борется с раком, становятся еще более сложными. Монарх избегает общения с младшим наследником.

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Об этом пишет Fox News.

"Их отношения глубоко напряженные и гораздо хуже, когда Гарри посадили на три ряда позади во время коронации отца", — рассказала эксперт по королевской семье Хилари Фордвич.

Более того, напряжение усилилось публичной судебной битвой принца Гарри по безопасности. На фоне этого король намеренно избегает Гарри, чтобы предотвратить не только юридические путаницы, но и дальнейшие "травмы и драмы".

"Этим управляют также те, кто нанят защищать короля Чарльза от его придворных, которые единодушно считают Гарри отвратительным. Примирение в обозримом будущем маловероятно", — считает Фордвич.

По словам эксперта, с принцем Уильямом "все так же плохо". Наследник престола не отвечал на звонки и сообщения младшего брата.

К тому же, источники, близкие к Гарри, рассказали, что в течение последних трех визитов герцога Сассекского в Великобританию отец был недоступен.

Инсайдеры отметили, что младший сын монарха не знает о текущем состоянии онкобольного Чарльза и прогнозах врачей.

Принц Гарри в суде пытается вернуть государственную охрану, которую потерял в феврале 2020 года после того, как ушел в отставку с должности старшего члена королевской семьи.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

"Пока тянется суд, параноик, враждующий принц Гарри продолжает борьбу с миром, королевская семья, и особенно король Чарльз, будут держать от него соответствующую дистанцию", — отметила британская телеведущая и фотограф Хелена Чард.

Впрочем, она не считает это положительной ситуацией ни для кого, а тем более для больного короля Чарльза.

Чард также рассказала об огромных проблемах с доверием к герцогу Сассекскому. В частности, королевская семья не будет разглашать личную информацию Гарри, боясь, что тот передаст эту информацию СМИ. Поэтому принц даже не знает о состоянии здоровья своего отца.

"Принц Гарри не думает о том, как огорчает королевскую семью", — отметила ведущая.

Источники во дворце говорят, что примирение не произойдет в ближайшее время.

Принцесса Диана и король Чарльз с сыновьями Фото: Getty Images

Впрочем, Гарри все еще надеется на примирение с отцом. Герцог хочет, чтобы двое его детей, принц Арчи и принцесса Лилибет, воссоединились со своими родственниками.

Напомним, неожиданный визит принца Гарри в Украину, где он встретился с ранеными украинскими воинами, стал для его брата, принца Уильяма, неожиданностью и расстроил его.

Также Фокус 7 апреля писал о смерти Грэма Крейкера, бывшего охранника принцессы Дианы. Мужчине, который поддерживал Гарри и Уильяма на фоне смерти их матери, было 77 лет.