Визит принца Гарри в Украину расстроил принца Уильяма, – СМИ

Неанонсированный визит принца Гарри во Львов, где он встретился с раненными украинскими воинами, стал для его брата, принца Уильяма, неожиданностью и расстроил его. Он выразил свое разочарование сотрудникам Кенсингтонского дворца, которые настоятельно рекомендовали ему не приезжать в охваченную войной страну.

Related video

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в Кенсингтонском дворце.

По информации инсайдеров, будущий король Великобритании давно хочет приехать в Украину, однако сотрудники службы безопасности "решительно отвергли" перспективу визита.

До того как принц Гарри поехал в Украину, его старший брат отправился в Эстонию на базу НАТО. Там Уильям принял участие в операции "Кабрит". Это крупные многонациональные оперативные учения НАТО, призванные продемонстрировать силу организации посредством единой приверженности коллективной безопасности и обороне.

Принц Уильям на учениях НАТО в Эстонии

Сначала принц ехал на танке Challenger 2, одетый в военную форму, а затем пересел на боевую машину пехоты Warrior, чтобы отправиться на полевые учения.

После демонстрации Уильяму предоставили возможность управлять Archer, мобильной артиллерийской машиной и одной из колесных артиллерийских систем "следующего поколения", используемых британской армией для обслуживания быстро передвигающихся наземных войск.

Королевский помощник сказал, что принц был рад "испачкать руки", добавив, что визит был "для того, чтобы принц Уэльский продемонстрировал свою поддержку Эстонии, которая управляет своей близостью к России, принимая войска НАТО и приветствуя украинских беженцев".

Гарри же совершил свою поездку в Украину тайно. Он покинул Великобританию 10 апреля рано утром, не поставив в известность Букингемский дворец, рано утром в прошлый четверг и приземлился в неназванном аэропорту в Польше. Ему был предоставлен полицейский эскорт до и от польской границы, а бывшие украинские военнослужащие сопровождали его во всеукраинский центр военной травмы Superhumans во Львове, где он встретился со взрослыми и детьми, получившими ранения с момента начала войны в 2022 году.

О визите королевской особы во Львов было объявлен только после того, как Гарри покинул страну. Младший сын короля, отслуживший 10 лет в британской армии, давно сделал помощь раненым солдатам одним из своих самых важных дел, основав в 2014 году Игры непокоренных, чтобы предоставить раненым ветеранам возможность участвовать в спортивных мероприятиях, похожих на Паралимпийские игры.

Принц Гарри встретился с ранеными украинскими воинами

К принцу в Украине присоединился контингент фонда Invictus Games Foundation, в том числе четыре ветерана, которые прошли через похожий опыт реабилитации.

Гарри теперь – самый высокопоставленный член королевской семьи, посетивший Украину. До этого два дня герцог Сассекский провел в Лондоне, где отстаивал в Высоком суде право на охрану для своей семьи.

Его адвокат заявил, что принц, который, как полагают, заработал $120 млн на Netflix и Spotify и живет в особняке Монтесито стоимостью $15 млн, должен иметь полностью финансируемых налогоплательщиками телохранителей, когда находится в Великобритании, потому что его "жизнь под угрозой".

Его адвокаты заявили, что "Аль-Каида призвала убить герцога", заверив, что "его убийство порадует мусульманскую общину".

Принц утверждал, что его "выделили" из-за "неполноценного обращения", когда Исполнительный комитет по защите королевских особ и общественных деятелей (Ravec) лишил его охраны высшего уровня в феврале 2020 года после того, как он уехал из Великобритании. Но сэр Джеймс Иди, представитель Министерства внутренних дел, ответил, что у него есть право лишить его гарантированной постоянной охраны полиции без консультации с Советом по управлению рисками.

Ранее Фокус писал, что во Львовской ОВА раскрыли подробности тайного визита принца Гарри.