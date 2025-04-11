Принц Гарри тайно посетил Украину и встретился с ранеными бойцами ВСУ (фото)

Принц Гарри совершил неанонсированный визит во Львов, во время которого посетил ветеранов ВСУ и пострадавших из-за российской военной агрессии.

Related video

Об этом пишет The Telegraph.

Герцог Сассекский посетил Superhumans Center — ортопедическую клинику во Львове, которая занимается лечением и реабилитацией раненых военнослужащих и гражданских лиц.

Журналисты подчеркнули, что о поездке принца не разглашали, пока он не покинул Украину.

Как пишет The Telegraph, на фото с визита во Львов изображен герцог Сассекский, одетый в куртку с названием его фонда Invictus Games, во время разговора с ранеными украинскими ветеранами.

Кроме того, принц Гарри сфотографировался с группой людей с инвалидностью в реабилитационном учреждении, а также встретился с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

Принц Гарри во Львове с ветеранами ВСУ Фото: AP

Авторы материала отметили, что принц Гарри, который прослужил в британской армии 10 лет, стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину после герцогини Эдинбургской Софи, которая побывала в Киеве в прошлом году.

Напомним, в конце марта глава благотворительного фонда принца Гарри обвинила его в издевательствах.

В феврале СМИ раскрыли прозвище принца Гарри, которое ему дали работники дворца.