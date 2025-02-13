Раскрыто прозвище принца Гарри, которое ему дали работники дворца, — СМИ

Характер сына принцессы Дианы вызвал насмешки у слуг. Они сравнили его с героем популярного сериала.

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Королевские сотрудники дали жестокое прозвище принцу Гарри, которое сравнило его с несчастным персонажем из сериала "Черная гадюка". Об этом пишет Daily Mail.

Давая анонимно комментарий книге "Да, мэм. Тайная жизнь королевских слуг" Тома Куинна, которая выйдет позже в этом месяце, один инсайдер рассказал о том, каково это было работать на герцога Сассекского.

"Я помню, как однажды в его частных апартаментах я что-то перепутал — какие-то его бумаги на его столе или что-то подобное. Он сразу разозлился, и это было непропорционально проблеме, по крайней мере я так думал", — вспомнил инсайдер.

Кроме того, источник добавил, что другие сотрудники "сталкивались с подобными инцидентами" и подшучивали над темпераментом Гарри.

"Мы подумали, что это немного плохо жаловаться на то, что меня запутали, учитывая, что Гарри был, пожалуй, самым запутанным из всех членов королевской семьи своего поколения", — продолжил инсайдер.

Принц Гарри Фото: GettyImages

Работники дворца шутили, что сын принцессы Дианы очень похож на принца-регента из телевизионного сериала "Черная гадюка".

"Люди говорили, что без слуги Гарри понадобится две недели, чтобы одеть себе штаны", — рассказал источник.

Принца-регента в сериале 1983 года сыграл Хью Лори (Хаус из "Доктора Хауса"), и в одном из эпизодов ему действительно требуется целая неделя, чтобы надеть собственную пару штанов.

Напомним, почему Меган Маркл ранее уехала с "Игр Непокоренных".

Также Фокус писал о появлении принца Гарри с шевроном украинской бригады.