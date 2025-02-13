Розкрито прізвисько принца Гаррі, яке йому дали працівники палацу, — ЗМІ

Характер сина принцеси Діани викликав насмішки в слуг. Вони порівняли його з героєм популярного серіалу.

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Королівські співробітники дали жорстоке прізвисько принцу Гаррі, яке порівняло його з нещасним персонажем із серіалу "Чорна гадюка". Про це пише Daily Mail.

Даючи анонімно коментар книжці "Так, мем. Таємне життя королівських слуг" Тома Квінна, яка вийде пізніше цього місяця, один інсайдер розповів про те, як це було працювати на герцога Сассекського.

"Я пам’ятаю, як одного разу в його приватних апартаментах я щось переплутав – якісь його папери на його столі чи щось подібне. Він одразу розлютився, і це було непропорційно до проблеми, принаймні я так думав", — пригадав інсайдер.

Крім того, джерело додало, що інші співробітники "стикалися з подібними інцидентами" і жартували над темпераментом Гаррі.

"Ми подумали, що це трохи погано скаржитися на те, що мене заплутали, враховуючи, що Гаррі був, мабуть, найбільш заплутаним з усіх членів королівської сім’ї свого покоління", — продовжив інсайдер.

Принц Гаррі Фото: GettyImages

Працівники палацу жартували, що син принцеси Діани дуже схожий на принца-регента з телевізійного серіалу "Чорна гадюка".

"Люди казали, що без слуги Гаррі знадобиться два тижні, щоб одягнути собі штани", — розповіло джерело.

Принца-регента в серіалі 1983 року зіграв Г’ю Лорі (Хаус з "Доктора Хауса"), і в одному з епізодів справді потрібен цілий тиждень, щоб одягнути власну пару штанів.

Нагадаємо, чому Меган Маркл раніше поїхала з "Ігор Нескорених".

Також Фокус писав про появу принца Гаррі з шевроном української бригади.