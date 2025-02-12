Принц Гаррі з'явився на "Іграх Нескорених" із шевроном української бригади (фото)

На куртці принца Гаррі помітили шеврон Національної гвардії України. Емблема належить 4-ій бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука, також відомій як Бригада "Рубіж".

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У британського принца Гаррі, який у вівторок, 11 лютого, спостерігав за Іграми нескорених у канадському Ванкувері, помітили шеврон Національної гвардії України. Про це повідомили в НГУ.

Засновник змагань герцог Сассекський Генрі Чарльз Альберт Девід Маунтбеттен-Віндзор спостерігав за біатлоном, лижними перегонами, гірськолижним спортом, скелетоном і сноубордингом, спілкувався з ветеранами з різних країн і нагородив представників України медалями.

На лівому плечі фірмової куртки Invictus Games у представника королівської сім'ї був шеврон, що нагадує фірмовий знак бригади "Рубіж".

Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Україна вже вп'яте бере участь у цих змаганнях. У 2025 році українська команда складається з 35 військовослужбовців і ветеранів Збройних сил України, Національної гвардії та Національної поліції, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов'язків у зоні бойових дій у російсько-українській війні з 2014 року.

Шеврон бригади "Рубіж" Фото: 4-та Бригада оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України

4 БрОП було створено 2015 року за стандартами НАТО, що знайшло своє відображення в емблемі, де в центрі українського тризуба розміщена чотирипроменева зірка, як символ Альянсу.

Нагадаємо, церемонія відкриття турніру Invictus Games Vancouver Whistler відбулася 8 лютого. До учасників звернувся принц Гаррі, який після свого вступного слова підійшов до української команди і привітав її з участю на турнірі.

Фокус писав, що в Україні приймають заяви від ветеранів, які бажають отримати кошти на оплату занять спортом. Сума підтримки становить 1500 гривень на квартал.