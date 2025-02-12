Принц Гарри появился на "Играх Непокоренных" с шевроном украинской бригады (фото)

На куртке принца Гарри заметили шеврон Национальной гвардии Украины. Эмблема принадлежит 4-ой бригаде оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, также известной как Бригада "Рубеж".

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У британского принца Гарри, который во вторник, 11 февраля, наблюдал за Играми непокоренных в канадском Ванкувере, заметили шеврон Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в НГУ.

Основатель соревнований герцог Сассекский Генри Чарльз Альберт Девид Маунтбеттен-Виндзор наблюдал за биатлоном, лыжными гонками, горнолыжным спортом, скелетоном и сноубордингом, общался с ветеранами из разных стран и наградил представителей Украины медалями.

На левом плече фирменной куртки Invictus Games у представителя королевской семьи был шеврон, напоминающий фирменный знак бригады "Рубеж".

Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier

Украина уже в пятый раз принимает участие в данных соревнованиях. В 2025 году украинская команда состоит из 35 военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции, которые были ранены, травмированы или заболели во время или вследствие выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий в российско-украинской войне с 2014 года.

Шеврон бригады "Рубеж" Фото: 4-та Бригада оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України

4 БрОП была создана в 2015 году по стандартам НАТО, что нашло свое отражение в эмблеме, где в центре украинского тризуба находится четырехлучевая звезда, как символ Альянса.

Напомним, церемония открытия турнира Invictus Games Vancouver Whistler состоялась 8 февраля. К участникам обратился принц Гарри, который после своего вступительного слова подошел к украинской команде и поздравил ее с участием на турнире.

Фокус писал, что в Украине принимают заявления от ветеранов, желающих получить средства на оплату занятий спортом. Сумма поддержки составляет 1500 гривен в квартал.