Ветераны в Украине могут получить новую финансовую помощь: детали

Подать соответствующее заявление участники боевых действий и ветераны с инвалидностью вследствие войны смогут через приложение "Дія".

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В Украине начался прием заявлений от ветеранов, желающих получить средства на оплату спортивных занятий. Сумма поддержки составляет 1500 гривен в квартал, что эквивалентно 500 гривнам в месяц. Об этом сообщили в Минветеранов.

Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова отметила, что программа, направленная на поддержку возвращения ветеранов и ветеранок к активной жизни, реализуется в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.

"Уже в январе вы можете получить на свои банковские счета 1500 грн на посещение спортзалов, бассейнов и других учреждений физической культуры и спорта в течение квартала", — подчеркнула Калмыкова.

Участники боевых действий и ветераны с инвалидностью вследствие войны могут подать заявление через приложение "Дія". Для этого необходимо иметь статус УБД или ОИИВВ. Как заверяют в Министерстве, средства будут зачисляться на специальный счет автоматически. Заявку на участие в программе следует подать до 20 числа первого месяца каждого квартала.

Министр Наталья Калмыкова в комментарии журналистам подчеркнула, что программа носит экспериментальный характер. До конца года она рассчитана на участие 100 тысяч ветеранов, а общий бюджет составляет 600 миллионов гривен.

По словам министра, 500 гривен в месяц — это частичная компенсация, однако такой формат был выбран осознанно.

"Мы намеренно не шли через полную оплату. Потому что, как известно, если ты сам за что-то не заплатил, то ты этого вообще не ценишь. Мы взяли стоимость 500 гривен, которая в районных центрах перекроет вообще полностью абонемент. А, например, в Киеве, где максимальная программа может стоить около 2 тысяч гривен в месяц, фактически будет покрываться половина суммы: 25% скидка по УБД, и 25% компенсируем мы", — отметила Калмыкова.

Она отметила, что в районных центрах предоставленные 500 гривен "вообще перекроют абонемент", а в Киеве, где он стоит около 2 тысяч, программа фактически будет перекрывать половину суммы.

Напомним, в Украине запустили чат-бот для военнообязанных, военнослужащих и их семей "Армія+" в мессенджере Telegram.

Кроме того, заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач рассказала, как будет проходить электронное бронирование в мобильном приложении "Дія".