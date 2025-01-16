Ветерани в Україні можуть отримати нову фінансову допомогу: деталі

Подати відповідну заяву учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть через застосунок "Дія".

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В Україні розпочався прийом заяв від ветеранів, які бажають отримати кошти на оплату спортивних занять. Сума підтримки становить 1500 гривень на квартал, що еквівалентно 500 гривням на місяць. Про це повідомили в Мінветеранів.

Міністр у справах ветеранів України Наталя Калмикова зазначила, що програма, спрямована на підтримку повернення ветеранів і ветеранок до активного життя, реалізується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.

"Уже в січні ви можете отримати на свої банківські рахунки 1500 грн на відвідування спортзалів, басейнів та інших закладів фізичної культури і спорту протягом кварталу", — наголосила Калмикова.

Учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни можуть подати заяву через застосунок "Дія". Для цього необхідно мати статус УБД або ОІІВВ. Як запевняють у Міністерстві, кошти зараховуватимуться на спеціальний рахунок автоматично. Заявку на участь у програмі слід подати до 20 числа першого місяця кожного кварталу.

Міністр Наталія Калмикова в коментарі журналістам підкреслила, що програма має експериментальний характер. До кінця року вона розрахована на участь 100 тисяч ветеранів, а загальний бюджет становить 600 мільйонів гривень.

За словами міністра, 500 гривень на місяць — це часткова компенсація, проте такий формат було обрано усвідомлено.

"Ми навмисно не йшли через повну оплату. Бо, як відомо, якщо ти сам за щось не заплатив, то ти цього взагалі не цінуєш. Ми взяли вартість 500 гривень, яка в районних центрах перекриє взагалі повністю абонемент. А, наприклад, у Києві, де максимальна програма може коштувати близько 2 тисяч гривень на місяць, фактично покриватиметься половина суми: 25% знижка за УБД, і 25% компенсуємо ми", — зазначила Калмикова.

Вона зазначила, що в районних центрах надані 500 гривень "взагалі перекриють абонемент", а в Києві, де він коштує близько 2 тисяч, програма фактично перекриватиме половину суми.

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