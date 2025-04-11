Принц Гаррі таємно відвідав Україну та зустрівся з пораненими бійцями ЗСУ (фото)

Принц Гаррі здійснив неанонсований візит до Львова, під час якого відвідав ветеранів ЗСУ та постраждалих через російську військову агресію.

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Про це пише The Telegraph.

Герцог Сассекський відвідав Superhumans Center — ортопедичну клініку у Львові, яка займається лікуванням та реабілітацією поранених військовослужбовців та цивільних осіб.

Журналісти підкреслили, що про поїздку принца не розголошували, поки він не покинув Україну.

Як пише The Telegraph, на фото з візиту до Львова зображений герцог Сассекський, одягнений в куртку з назвою його фонду Invictus Games, під час розмови з пораненими українськими ветеранами.

Крім того, принц Гаррі сфотографувався із групою людей з інвалідністю у реабілітаційному закладі, а також зустрівся з міністром у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Принц Гаррі у Львові з ветеранами ЗСУ Фото: AP

Автори матеріалу зазначили, що принц Гаррі, який прослужив у британській армії 10 років, став другим членом королівської сім'ї, який відвідав Україну після герцогині Единбурзької Софі, яка побувала в Києві минулого року.

Нагадаємо, наприкінці березня голова благодійного фонду принца Гаррі звинуватила його у знущаннях.

В лютому ЗМІ розкрили прізвисько принца Гаррі, яке йому дали працівники палацу.