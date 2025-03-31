Голова благодійного фонду принца Гаррі звинуватила його у знущаннях (відео)

Скандал зі звільненням принца Гаррі з його ж благодійної організації Sentebale набирає обертів. Нинішня глава БО докторка Софі Чандаука звинуватила герцога Сассекського в масштабних переслідуваннях і знущаннях, а бренд Сассекс назвала "токсичним".

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Про це вона заявила в інтерв'ю Тревору Філліпсу зі Sky News.

"По суті, ви говорите, що герцог Сассекський винен у переслідуванні, знущаннях і неналежній поведінці в управлінні благодійною організацією?" — запитав ведучий.

У відповідь прозвучало, що публікація Гаррі "компрометуючої новини про відхід зовнішньому світу без інформування мене або моїх регіональних директорів" була "атакою" і "прикладом переслідувань і знущань у великих масштабах".

"І тому, якщо світ не хоче вірити в те, що існує така річ, як цькування, то це обрушення машини Сассексів на мене і 540 співробітників Sentebale, які отримали це і мали це захищати…", — сказала Чандаука, маючи на увазі зв'язки принца з громадськістю, яка підтримує зусилля Гаррі.

Інтерв'ю доктора Софі Чандаукі наробило галасу

За її словами, прохолода в їхніх стосунках почала проявлятися ще минулого року. Як приклад вона навела благодійний захід Polo Challenge у Маямі. Принц Гаррі наполіг на тому, щоб взяти з собою свою знімальну групу Netflix, і це все зіпсувало.

"Приблизно за місяць до початку заходу принц Гаррі зателефонував команді і сказав: "Я роблю шоу Netflix, і я б із задоволенням взяв із собою знімальну групу, щоб включити в це шоу деякі кадри. І ось команда зателефонувала мені і сказала: "О, принц Гаррі озвучив це прохання, тому ми робимо це". Я сказала, що не можна робити це без згоди власників власності, спонсорів, усіх гостей. Ніхто не підписувався на участь у шоу Netflix"", — розповіла вона.

Оскільки на оренду майданчика завжди складаються проєкти угод, власник заявив, що за наявності знімальної групи це буде вже комерційний захід, чого фонд не міг собі дозволити. У результаті вони втратили його. Потім благодійній організації вдалося роздобути інший майданчик через зв'язки Гаррі, за участю герцога, а також з несподіваним візитом Меган.

"Ми були б дуже схвильовані, якби знали заздалегідь, то ми цього не зробили. І тому хореографія на сцені пройшла погано, тому що було занадто багато людей. Міжнародна преса це закарбувала, і було багато розмов про герцогиню і хореографію на сцені, і про те, чи мала вона там бути, і про її ставлення до мене", — продовжила гостя студії.

Принц Гаррі попросив Софі виступити із заявою на підтримку герцогині, але вона відмовилася:

"Не тому, що мені було все одно на герцогиню, а тому, що я знала, що станеться, якщо я це зроблю, по-перше. І, по-друге, тому що ми не можемо бути продовженням Сассекських".

На кадрах із заходу у квітні 2024 року Меган, мабуть, попросила доктора Чандауку не позувати поруч із Гаррі, коли він святкував Royal Salute Polo Challenge у Флориді. Спочатку герцогиню можна було побачити, як вона командувала людьми навколо сцени після вручення Гаррі трофея після турніру в Національному центрі поло USPA. Докторку Чандауку, яка стояла праворуч від герцога, Меган двічі попросила стати ліворуч від Гаррі, оскільки він обіймав дружину. Зрештою їй довелося ніяково пірнути під кубок, щоб стати там, де сказала Маркл.

З часом непорозумінь ставало все більше. Дійшло до того, що Чандаука прямо заявила королівській особі: "Команда сповнена рішучості, що Sentebale житиме, з вами або без вас".

Вона стверджує, що "бренд" Сассекських заважав благодійній організації:

"Ризиком номер один для цієї організації була токсичність бренду її головного покровителя".

Також пролунали запевнення, що суперечки навколо принца Гаррі з моменту його переїзду до США вплинули на здатність благодійної організації диверсифікувати свій пул донорів і наймати старших співробітників.

Реакція колишніх піклувальників Sentebale

Джерело, близьке до колишніх опікунів благодійної організації Sentebale, описало твердження доктора Чандауки про те, що її залякували і переслідували, що принц Гаррі її інформував, або що на неї "направили машину Сассекса", як "абсолютно безпідставні".

Засновники благодійної організації, за словами інсайдерів, стикаються зі звинуваченнями в расизмі, сексизмі та залякуванні з боку голови БО. Після того, як рада опікунів офіційно зажадала відставки Чандаукі, вона відмовилася, а потім, коли вони спробували провести цей крок шляхом голосування, подала позов до Високого суду, щоб завадити їхній зустрічі.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл образилися на статтю про себе в популярному таблоїді.