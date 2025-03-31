Глава благотворительного фонда принца Гарри обвинила его в издевательствах (видео)

Скандал с уходом принца Гарри из его же благотворительной организации Sentebale набирает обороты. Нынешняя глава БО доктор Софи Чандаука обвинила герцога Сассекского в масштабных преследованиях и издевательствах, а бренд Сассекс назвала "токсичным".

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Об этом она заявила в интервью Тревору Филлипсу из Sky News.

"По сути, вы говорите, что герцог Сассекский виновен в преследовании, издевательствах и ненадлежащем поведении в управлении благотворительной организацией?" – спросил ведущий.

В ответ прозвучало, что публикация Гарри "компрометирующей новости об уходе внешнему миру без информирования меня или моих региональных директоров" была "атакой" и "примером преследований и издевательств в больших масштабах".

"И поэтому, если мир не хочет верить в то, что существует такая вещь, как травля, то это обрушивание машины Сассексов на меня и 540 сотрудников Sentebale, которые получили это и должны были это защищать…", – сказала Чандаука, имея в виду связи принца с общественностью, которая поддерживает усилия Гарри.

Интервью доктора Софи Чандауки наделало шуму

По ее словам, прохлада в их отношениях начала проявляться еще в прошлом году. В качестве примера она привела благотворительное мероприятие Polo Challenge в Майами. Принц Гарри настоял на том, чтобы взять с собой свою съемочную группу Netflix, и это все испортило.

"Примерно за месяц до начала мероприятия принц Гарри позвонил команде и сказал: "Я делаю шоу Netflix, и я бы с удовольствием взял с собой съемочную группу, чтобы включить в это шоу некоторые кадры. И вот команда позвонила мне и сказала: "О, принц Гарри озвучил эту просьбу, поэтому мы делаем это". Я сказала, что нельзя делать это без согласия владельцев собственности, спонсоров, всех гостей. Никто не подписывался на участие в шоу Netflix"", – рассказала она.

Поскольку на аренду площадки всегда составляются проекты соглашений, владелец заявил, что при наличии съемочной группы это будет уже коммерческое мероприятие, чего фонд не мог себе позволить. В результате они потеряли ее. Затем благотворительной организации удалось заполучить другую площадку через связи Гарри, с участием герцога, а также с неожиданным визитом Меган.

"Мы были бы очень взволнованы, если бы знали заранее, то мы этого не сделали. И поэтому хореография на сцене прошла плохо, потому что было слишком много людей. Международная пресса это запечатлела, и было много разговоров о герцогине и хореографии на сцене, и о том, должна ли она была там быть, и о ее отношении ко мне", – продолжила гость студии.

Принц Гарри попросил Софи выступить с заявлением в поддержку герцогини, но она отказалась:

"Не потому, что мне было все равно на герцогиню, а потому, что я знала, что произойдет, если я это сделаю, во-первых. И, во-вторых, потому что мы не можем быть продолжением Сассекских".

На кадрах с мероприятия в апреле 2024 года Меган, по-видимому, попросила доктора Чандауку не позировать рядом с Гарри, когда он праздновал Royal Salute Polo Challenge во Флориде. Сначала герцогиню можно было увидеть командующей людьми вокруг сцены после вручения Гарри трофея после турнира в Национальном центре поло USPA. Доктора Чандауку, стоявшую справа от герцога, Меган дважды попросила стать по левую сторону от Гарри, поскольку он обнимал жену. В конце концов ей пришлось неловко нырнуть под кубок, чтобы стать там, где сказала Маркл.

Со временем ситуация только обострялась. Дошло до того, что Чандаука прямо заявила королевской особе: "Команда полна решимости, что Sentebale будет жить, с вами или без вас".

Она утверждает, что "бренд" Сассекских мешал благотворительной организации:

"Риском номер один для этой организации была токсичность бренда ее главного покровителя".

Также прозвучали уверения, что споры вокруг принца Гарри с момента его переезда в США повлияли на способность благотворительной организации диверсифицировать свой пул доноров и нанимать старших сотрудников.

Реакция бывших попечителей Sentebale

Источник, близкий к бывшим попечителям благотворительной организации Sentebale, описал утверждения доктора Чандауки о том, что ее запугивали и преследовали, что ее информировал принц Гарри или что на нее "пустили машину Сассексов", как "совершенно беспочвенные".

Основатели благотворительной организации, по словам инсайдеров, сталкиваются с обвинениями в расизме, сексизме и запугивании со стороны главы БО. После того, как совет попечителей официально потребовал отставки Чандауки, она отказалась, а затем, когда они попытались провести этот шаг путем голосования, подала иск в Высокий суд, чтобы помешать их встрече.

Ранее Фокус писал, что принц Гарри и Меган Маркл обиделись на статью о себе в популярном таблоиде.