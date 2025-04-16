Візит принца Гаррі в Україну засмутив принца Вільяма, — ЗМІ

Неанонсований візит принца Гаррі до Львова, де він зустрівся з пораненими українськими воїнами, став для його брата, принца Вільяма, несподіванкою і засмутив його. Він висловив своє розчарування співробітникам Кенсингтонського палацу, які настійно рекомендували йому не приїжджати в охоплену війною країну.

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Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела в Кенсингтонському палаці.

За інформацією інсайдерів, майбутній король Великої Британії давно хоче приїхати в Україну, проте співробітники служби безпеки "рішуче відкинули" перспективу візиту.

До того як принц Гаррі поїхав в Україну, його старший брат вирушив до Естонії на базу НАТО. Там Вільям узяв участь в операції "Кабріт". Це великі багатонаціональні оперативні навчання НАТО, покликані продемонструвати силу організації через єдину прихильність колективній безпеці та обороні.

Принц Вільям на навчаннях НАТО в Естонії

Спочатку принц їхав на танку Challenger 2, одягнений у військову форму, а потім пересів на бойову машину піхоти Warrior, щоб вирушити на польові навчання.

Після демонстрації Вільяму надали можливість керувати Archer, мобільною артилерійською машиною і однією з колісних артилерійських систем "наступного покоління", які використовує британська армія для обслуговування наземних військ, що швидко пересуваються.

Королівський помічник сказав, що принц був радий "забруднити руки", додавши, що візит був "для того, щоб принц Уельський продемонстрував свою підтримку Естонії, яка управляє своєю близькістю до Росії, приймаючи війська НАТО і вітаючи українських біженців".

Гаррі ж здійснив свою поїздку в Україну таємно. Він залишив Велику Британію 10 квітня рано вранці, не поставивши до відома Букінгемський палац, рано вранці минулого четверга і приземлився в неназваному аеропорту в Польщі. Йому було надано поліцейський ескорт до і від польського кордону, а колишні українські військовослужбовці супроводжували його до всеукраїнського центру військової травми Superhumans у Львові, де він зустрівся з дорослими й дітьми, що дістали поранення від моменту початку війни 2022 року.

Про візит королівської особи до Львова було оголошено тільки після того, як Гаррі покинув країну. Молодший син короля, який відслужив 10 років у британській армії, давно зробив допомогу пораненим солдатам однією зі своїх найважливіших справ, заснувавши 2014 року Ігри нескорених, щоб надати пораненим ветеранам можливість брати участь у спортивних заходах, схожих на Паралімпійські ігри.

Принц Гаррі зустрівся з пораненими українськими воїнами

До принца в Україні приєднався контингент фонду Invictus Games Foundation, зокрема чотири ветерани, які пройшли через схожий досвід реабілітації.

Гаррі тепер — найбільш високопоставлений член королівської сім'ї, який відвідав Україну. До цього два дні герцог Сассекський провів у Лондоні, де відстоював у Високому суді право на охорону для своєї родини.

Його адвокат заявив, що принц, який, як вважають, заробив $120 млн на Netflix і Spotify і живе в особняку Монтесіто вартістю $15 млн, повинен мати повністю фінансованих платниками податків охоронців, коли перебуває у Великій Британії, тому що його "життя під загрозою".

Його адвокати заявили, що "Аль-Каїда закликала вбити герцога", запевнивши, що "його вбивство порадує мусульманську громаду".

Принц стверджував, що його "виділили" через "неповноцінне поводження", коли Виконавчий комітет із захисту королівських осіб і громадських діячів (Ravec) позбавив його охорони вищого рівня в лютому 2020 року, після того, як він виїхав із Великої Британії. Але сер Джеймс Іді, представник Міністерства внутрішніх справ, відповів, що у нього є право позбавити його гарантованої постійної охорони поліції без консультації з Радою з управління ризиками.

Раніше Фокус писав, що у Львівській ОВА розкрили подробиці таємного візиту принца Гаррі.