Принц Гарри и принц Уильям получили трагическое известие: что произошло (фото)

Принц Уильям и принц Гарри, сыновья короля Великобритании Чарльза III, переживают потерю своего бывшего телохранителя Грэма Крейкера, который поддерживал их на фоне смерти матери, принцессы Дианы, в 1997 году.

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Об этом пишет Hello Magazine 7 апреля 2025 года.

Бывший офицер королевской охраны принцев, Грэм Крейкер, поддерживал герцога Сассекского и принца Уэльского, когда молодые члены королевской семьи узнали о трагической гибели своей матери в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Мистер Крейкер ушел из жизни в возрасте 77 лет и оставался близким к королевской семье даже после того, как ушел в отставку в 2001 году. Более того, он присутствовал на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

А в день похорон принцессы Дианы в Лондоне 6 сентября 1997 года мистер Крейкер сидел на переднем сиденье катафалка, когда гроб матери Гарри и Уильяма везли к месту последнего упокоения.

Грэм Крейкер Фото: Getty Images

Принц Гарри писал о трагическом воспоминании в своих скандальных мемуарах "Запасной".

"Водитель вынужден был остановиться, чтобы охранник мог выйти и убрать цветы с лобового стекла", — вспомнил младший сын принцессы Дианы ее похороны.

Муж Меган Маркл даже вспомнил, как они с Уильямом называли телохранителя.

"Охранником был Грэм. Он нам с Вилли очень нравился. Мы всегда называли его Крекерс", — рассказывал Гарри.

В интервью после смерти первой жены короля Чарльза ІІІ мистер Крейкер рассказал о моменте, когда он узнал о парижском смертельном ДТП, когда Уильям и Гарри останавливались в Балморале в Шотландии: "Я спустился по лестнице к домашнему телефону и набрал номер дежурного в Букингемском дворце. Они сказали, что есть сообщение о том, что произошла авария, и Доди Фаид был убит, а у принцессы сломана рука".

Впоследствии охранник сказал, что "не верил", когда узнал, что принцесса также была мертва. В частности, Крейкер рассказывал, как увидел на следующий день принца Уильяма.

Похороны принцессы Дианы Фото: Getty Images

"Я увидел, как Уильям выгуливал собаку на улице, я подошел к нему и сказал: "Мне очень, очень жаль, что я слышал ваши плохие новости". Уильям очень грустно сказал: "Спасибо", — вспоминал охранник.

Грэм Крейкер был членом Королевского Викторианского Ордена за заслуги перед королевской семьей. Его наградила покойная королева Елизавета II.

После выхода на пенсию мистер Крейкер работал волонтером в благотворительных организациях.

Напомним, принцу Гарри очень не нравится решение жены Меган Маркл сделать их сына и дочь инструментами для продвижения популярности и бизнеса.

Также Фокус писал о том, что именно принц Уильям прошептал Кейт Миддлтон в день их свадьбы в апреле 2011 года.