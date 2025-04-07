Принц Гаррі і принц Вільям отримали трагічну звістку: що сталося (фото)

Принц Вільям і принц Гаррі, сини короля Великої Британії Чарльза ІІІ, переживають втрату свого колишнього охоронця Грема Крейкера, який підтримував їх на фоні смерті матері, принцеси Діани, у 1997 році.

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Про це пише Hello Magazine 7 квітня 2025.

Колишній офіцер королівської охорони принців, Грем Крейкер, підтримував герцога Сассекського та принца Уельського, коли молоді члени королівської сім’ї дізналися про трагічну загибель своєї матері в автокатастрофі в Парижі в 1997 році.

Містер Крейкер пішов із життя у віці 77 років і залишався близьким до королівської сім’ї навіть після того, як пішов у відставку у 2001 році. Ба більше, він був присутній на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2011 році.

А в день похорону принцеси Діани в Лондоні 6 вересня 1997 року містер Крейкер сидів на передньому сидінні катафалка, коли труну матері Гаррі та Вільяма везли до місця останнього спочинку.

Грем Крейкер Фото: Getty Images

Принц Гаррі писав про трагічний спогад у своїх скандальних мемуарах "Запасний".

"Водій змушений був зупинитися, щоб охоронець міг вийти і прибрати квіти з лобового скла", — пригадав менший син принцеси Діани її похорон.

Чоловік Меган Маркл навіть пригадав, як вони з Вільямом називали охоронця.

"Охоронцем був Грем. Він нам з Віллі дуже подобався. Ми завжди називали його Крекерс", — розповідав Гаррі.

В інтерв’ю після смерті першої дружини короля Чарльза ІІІ містер Крейкер розповів про момент, коли він дізнався про паризьку смертельну ДТП, коли Вільям і Гаррі зупинялися в Балморалі в Шотландії: "Я спустився сходами до домашнього телефону і набрав номер чергового в Букінгемському палаці. Вони сказали, що є повідомлення про те, що сталася аварія, і Доді Фаїд був убитий, а у принцеси зламана рука".

Згодом охоронець сказав, що "не вірив", коли дізнався, що принцеса також була мертва. Зокрема, Крейкер розповідав, як побачив наступного дня принца Вільяма.

Похорон принцеси Діани Фото: Getty Images

"Я побачив, як Вільям вигулював собаку на вулиці, я підійшов до нього і сказав: "Мені дуже, дуже прикро, що я чув ваші погані новини". Вільям дуже сумно сказав: "Дякую", — пригадував охоронець.

Грем Крейкер був членом Королівського Вікторіанського Ордену за заслуги перед королівською родиною. Його нагородила покійна королева Єлизавета ІІ.

Після виходу на пенсію містер Крейкер працював волонтером у благодійних організаціях.

Нагадаємо, принцу Гаррі дуже не подобається рішення дружини Меган Маркл зробити їхніх сина і доньку інструментами для просування популярності та бізнесу.

Також Фокус писав про те, що саме принц Вільям прошепотів Кейт Міддлтон у день їхнього весілля у квітні 2011 року.