Принц Гаррі і принц Вільям отримали трагічну звістку: що сталося (фото)
Принц Вільям і принц Гаррі, сини короля Великої Британії Чарльза ІІІ, переживають втрату свого колишнього охоронця Грема Крейкера, який підтримував їх на фоні смерті матері, принцеси Діани, у 1997 році.
Про це пише Hello Magazine 7 квітня 2025.
Колишній офіцер королівської охорони принців, Грем Крейкер, підтримував герцога Сассекського та принца Уельського, коли молоді члени королівської сім’ї дізналися про трагічну загибель своєї матері в автокатастрофі в Парижі в 1997 році.
Містер Крейкер пішов із життя у віці 77 років і залишався близьким до королівської сім’ї навіть після того, як пішов у відставку у 2001 році. Ба більше, він був присутній на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон у 2011 році.
А в день похорону принцеси Діани в Лондоні 6 вересня 1997 року містер Крейкер сидів на передньому сидінні катафалка, коли труну матері Гаррі та Вільяма везли до місця останнього спочинку.
Принц Гаррі писав про трагічний спогад у своїх скандальних мемуарах "Запасний".
"Водій змушений був зупинитися, щоб охоронець міг вийти і прибрати квіти з лобового скла", — пригадав менший син принцеси Діани її похорон.
Чоловік Меган Маркл навіть пригадав, як вони з Вільямом називали охоронця.
"Охоронцем був Грем. Він нам з Віллі дуже подобався. Ми завжди називали його Крекерс", — розповідав Гаррі.
В інтерв’ю після смерті першої дружини короля Чарльза ІІІ містер Крейкер розповів про момент, коли він дізнався про паризьку смертельну ДТП, коли Вільям і Гаррі зупинялися в Балморалі в Шотландії: "Я спустився сходами до домашнього телефону і набрав номер чергового в Букінгемському палаці. Вони сказали, що є повідомлення про те, що сталася аварія, і Доді Фаїд був убитий, а у принцеси зламана рука".
Згодом охоронець сказав, що "не вірив", коли дізнався, що принцеса також була мертва. Зокрема, Крейкер розповідав, як побачив наступного дня принца Вільяма.
"Я побачив, як Вільям вигулював собаку на вулиці, я підійшов до нього і сказав: "Мені дуже, дуже прикро, що я чув ваші погані новини". Вільям дуже сумно сказав: "Дякую", — пригадував охоронець.
Грем Крейкер був членом Королівського Вікторіанського Ордену за заслуги перед королівською родиною. Його нагородила покійна королева Єлизавета ІІ.
Після виходу на пенсію містер Крейкер працював волонтером у благодійних організаціях.
Нагадаємо, принцу Гаррі дуже не подобається рішення дружини Меган Маркл зробити їхніх сина і доньку інструментами для просування популярності та бізнесу.
Також Фокус писав про те, що саме принц Вільям прошепотів Кейт Міддлтон у день їхнього весілля у квітні 2011 року.