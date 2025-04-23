Суд у Нідерландах дозволив позбавляти захисту біженців з України: деталі

Державна рада Нідерландів (найвищий адміністративний суд країни) підтвердила постанову Суду Європейського союзу, яка дозволяє припинити приймати та надавати тимчасовий захист громадянам третіх країн, які втекли від війни в Україні.

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Про це повідомляє нідерландська телерадіокомпанія NOS.

Постанова стосується вихідців з Алжиру, Туреччини та Пакистану, які на момент початку війни знаходилися в Україні за посвідкою на тимчасове проживання та разом з українцями втекли від бойових дій до Нідерландів. У 2024 році таких біженців у Нідерландах було близько 1 900.

Доля біженців з України, які є громадянами третіх країн, довгий час була невизначеною через те, що судді по-різному ухвалювали рішення щодо їх перебування в країні, пояснюють журналісти. Тепер постанова вищого адміністративного суду передбачає, що Нідерланди не повинні приймати таких осіб.

Втім зазначається, що рішення не матиме негайних наслідків і громадяни третіх країн все ще матимуть право на притулок, поки міністерка з питань міграції та надання притулку Маржолейн Фабер не встановить остаточну дату закінчення цього дозволу.

"Якщо ви більше не маєте права на проживання, ви повинні покинути країну. Я збираюся над цим працювати", — пише урядовиця в соцмережі X.

У Суді ЄС також заявили, що держави-члени мають право припиняти тимчасовий захист для громадян третіх країн, які втекли від російсько-української війни, раніше, ніж для українців, осіб без громадянства та громадян третіх країн, які мають посвідку на постійне проживання, пише "Європейська правда"

Нагадаємо, видання ERR 23 квітня писало, що українським біженцям в Естонії перестануть платити грошову допомогу на оренду житла та послуги перекладача.

На сторінці Instagram посольства США в Україні 15 квітня було опубліковано сторіз про анулювання візи та згадано слова Державного секретаря Марка Рубіо про візу як про привілей.