Суд в Нидерландах разрешил лишать защиты беженцев из Украины: детали

Государственный совет Нидерландов (высший административный суд страны) подтвердил постановление Суда Европейского союза, которое позволяет прекратить принимать и предоставлять временную защиту гражданам третьих стран, бежавшим от войны в Украине.

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Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS.

Постановление касается выходцев из Алжира, Турции и Пакистана, которые на момент начала войны находились в Украине по временному виду на жительство и вместе с украинцами бежали от боевых действий в Нидерланды. В 2024 году таких беженцев в Нидерландах было около 1 900.

Судьба беженцев из Украины, которые являются гражданами третьих стран, долгое время была неопределенной из-за того, что судьи по-разному принимали решения относительно их пребывания в стране, объясняют журналисты. Теперь постановление высшего административного суда предусматривает, что Нидерланды не должны принимать таких лиц.

Впрочем отмечается, что решение не будет иметь немедленных последствий и граждане третьих стран все еще будут иметь право на убежище, пока министр по вопросам миграции и предоставления убежища Маржолейн Фабер не установит окончательную дату окончания этого разрешения.

"Если вы больше не имеете права на проживание, вы должны покинуть страну. Я собираюсь над этим работать", — пишет чиновница в соцсети X.

В Суде ЕС также заявили, что государства-члены имеют право прекращать временную защиту для граждан третьих стран, которые сбежали от российско-украинской войны, раньше, чем для украинцев, лиц без гражданства и граждан третьих стран, которые имеют вид на жительство, пишет "Европейская правда"

Напомним, издание ERR 23 апреля писало, что украинским беженцам в Эстонии перестанут платить денежную помощь на аренду жилья и услуги переводчика.

На странице Instagram посольства США в Украине 15 апреля было опубликовано сториз об аннулировании визы и упомянуты слова Государственного секретаря Марка Рубио о визе как о привилегии.