Украинским беженцам в Эстонии перестанут платить один вид помощи: детали

В Эстонии заканчивается действие программы, которая предусматривала выплату беженцам из Украины денежной помощи на оплату аренды жилья в Таллине и услуги переводчика.

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Об этом пишет эстонское издание ERR.

Ранее такая помощь предоставлялась единоразово. Это позволяло украинцам самостоятельно находить постоянное жилье в Эстонии. С 1 мая подход к такой поддержке меняется.

"Поддержка не исчезает, а становится более целенаправленной и устойчивой", — сказала руководитель отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс.

По ее словам, страна постепенно возвращается к привычной модели, по которой помощь получают прежде всего те, кто не имеет поддержки в Эстонии, и кто подает заявление на международную или временную защиту и проживает в государственных центрах размещения.

Департамент социального страхования также рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности с другими местными самоуправлениями, чтобы обеспечить единый подход по всей стране. В ведомстве отметили, что это также позволит гарантировать, что поддержка, которую оказывают беженцам из Украины, не будет зависеть от места их проживания, а только от того, нуждаются ли они в помощи во время переезда из центра размещения.

С июня 2022 года до апреля 2025 года эту компенсацию получили почти 11 000 украинских семей, в частности, в 2024 году — 1710, из которых 62% воспользовались поддержкой в Таллинне. Максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на семью.

Напомним, что в Чехии осудили основателя фонда Help Ukraine за растрату средств, предназначенных для украинских беженцев. Дело было начато из-за двух дотаций на общую сумму 36,4 миллиона гривен (20 миллионов крон), часть из которых обвиняемый потратил на покупку жилья.