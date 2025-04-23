Українським біженцям в Естонії перестануть платити один вид допомоги: деталі

В Естонії закінчується дія програми, яка передбачала виплату біженцям з України грошової допомоги на оплату оренди житла у Талліні та послуги перекладача.

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Про це пише естонське видання ERR.

Раніше така допомога надавалася одноразово. Це дозволяло українцям самостійно знаходити постійне житло в Естонії. З 1 травня підхід до такої підтримки змінюється.

"Підтримка не зникає, а стає більш цілеспрямованою та стійкою", — сказала керівниця відділу міграції Департаменту соціального страхування Лійс Палоотс.

За її словами, країна поступово повертається до звичної моделі, за якою допомогу отримують перш за все ті, хто не має підтримки в Естонії, і хто подає заяву на міжнародний або тимчасовий захист та проживає в державних центрах розміщення.

Департамент соціального страхування також розглядає можливість припинити аналогічні домовленості з іншими місцевими самоврядуваннями, щоб забезпечити єдиний підхід по всій країні. У відомстві зазначили, що це також дозволить гарантувати, що підтримка, яку надають біженцям з України, не залежатиме від місця їхнього проживання, а лише від того, чи потребують вони допомоги під час переїзду з центру розміщення.

З червня 2022 року до квітня 2025 року цю компенсацію отримали майже 11 000 українських родин, зокрема, в 2024 році — 1710, з яких 62% скористалися підтримкою в Таллінні. Максимальний розмір компенсації складав до 1200 євро на родину.

Нагадаємо, що у Чехії засудили засновника фонду Help Ukraine за розтрачання коштів, призначених для українських біженців. Справу було розпочато через дві дотації загальною сумою 36,4 мільйона гривень (20 мільйонів крон), частину з яких обвинувачуваний витратив на купівлю житла.