"Повинні виїхати": посольство США в Україні опублікувало сторіз про анулювання візи

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні зробило публікацію в Instagram щодо завершення візи та виїзду. Також нагадали слова Державного секретаря Марка Рубіо про візу як про привілей. Колишня очільниця посольства Бріджит Брінк, інші американські та українські установи не коментували знеособлене повідомлення.

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Заява про візи, повернення додому та "привілеї" з'явилось у сторіз на сторінці Instagram посольства США.

Допис у шапці профілю складається з п'яти надписів. У перших трьох ідеться про завершення дії дозволу на перебування, ймовірно, в США. Також є заклик негайно виїхати. Втім, не ясно, до кого саме звертається представник дипломатичної служби, який робив публікацію.

"Термін дії вашої візи закінчився. Вашу візу анульовано. Ви повинні виїхати", — ідеться у першому фрагменті сторіз.

Наступна частина допису — зображення з вебадресою Державного департаменту США U.S. Department of State. Далі іде цитата, автором якої вказаний глава Держдепу Марко Рубіо. У тексті вказується, що право на перебування у США мають люди, які відповідають певним ознакам.

"Відвідування Америки — це не право. Це привілей, який надається тим, хто поважає наші закони та цінності", — заявив Рубіо.

У профілях посольства США в інших соцмережах немає нічого схожого на допис в Instagram, який сповіщає про заклик людей до виїзду. Про подію не згадувала посолка США Бриджит Брінк, яку відкликати на батьківщину. Останній допис дипломатки — слова скорботи через ракетну атаку РФ на Суми.

Публікацію також не коментували на ресурсах МЗС України. На цей час не ясно, чи ідеться про українських біженців, яким США дали прихисток через вторгнення РФ.

Українські біженці — деталі

Зазначимо, 19 лютого медіа CBS News повідомило про рішення Білого дому у сфері міграційної політики, яке мало зачепити українських біженців. Згідно з документами, про які розповіли джерела журналістів, ідеться про процедуру прискореного отримання дозволу на проживання. При цьому розгляд заявок на імміграцію призупинити не лише для громадян України, а й для людей з Гаїті, Венесуели, Куби та інших країн.

Тим часом 6 березня Reuters написало, що президент США Дональд Трамп готовий прийняти рішення про депортацію усіх українських біженців, які прибули за програмою U2U. При цьому Білий дім запевняв, що такі дії начебто не плануються.

Нагадуємо, посолка США Бріджит Брінк з початку квітня має піти у відставку: видання Financial Times пояснило, якою може бути причина. 5 квітня Reuters повідомило про фейкові листи, які отримали українські біженці в США.