Адміністрація Трампа помилково розіслала українцям листи із наказом покинути США, — Reuters

Українцям у США, що легально перебувають в Америці за гуманітарними програмами, цього тижня почали надходити листи з наказами покинути країну упродовж семи днів через нібито анулювання їхнього статусу, інакше "федеральний уряд знайде їх".

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Про надходження таких оповіщень українцям у США розповіло агентство Reuters 5 квітня.

Листи із погрозами пошуку людей федеральними службами Америки надійшли кільком українцям упродовж цього тижня. Попри законне перебування у США за умовами гуманітарних програм, статус громадян у листі визначався як нелегальний через те, що його нібито анульовано.

Українцям дали сім днів на те, щоб покинути Сполучені Штати, а далі їх мали нібито шукати відповідно служби. Надходили такі листи електронною поштою.

У п'ятницю, 4 квітня, речник Міністерства внутрішньої безпеки США публічно заявив про те, що такі листи були надіслані випадково. Також представник відомства додав, що українська програма, за якою люди перебували на території Америки легально і яка була створена після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, не припиняла своєї роботи.

Наразі невідомо, скільки українців отримали оповіщення із закликами покинути країну. У Reuters розповідають, що кореспонденти спілкувалися з однією отримувачкою такого листа. Жінка розповіла, що вона була у розпачі, "не могла спокійно дихати" та "безконтрольно плакала" після того, як його прочитала.

Адміністрація Трампа хоче позбавити правового статусу близько 240 тисяч українців у США

6 березня стало відомо, що адміністрація Трампа планує позбавити українських громадян у США правового статусу. Кількість людей, яких це може торкнутися, сягає 240 тисяч.

Позбавлення українців захисту — це частина ширших зусиль нової адміністрації стосовно понад 1,8 мільйона мігрантів, які потрапили до США за гуманітарними програмами, які були засновані ще за часів президента Джо Байдена.

Детальніше про те, як адміністрація Трампа планує позбавляти українців правового статусу у США, Фокус дізнавався у матеріалі за 6 березня.

Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, хто з європейських лідерів може очолити переговори із Кремлем щодо завершення російсько-української війни.