Администрация Трампа ошибочно разослала украинцам письма с приказом покинуть США, — Reuters

Украинцам в США, легально находящимся в Америке по гуманитарным программам, на этой неделе начали приходить письма с приказами покинуть страну в течение семи дней из-за якобы аннулирования их статуса, иначе "федеральное правительство найдет их".

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О поступлении таких оповещений украинцам в США рассказало агентство Reuters 5 апреля.

Письма с угрозами поиска людей федеральными службами Америки поступили нескольким украинцам в течение этой недели. Несмотря на законное пребывание в США по условиям гуманитарных программ, статус граждан в письме определялся как нелегальный из-за того, что он якобы аннулирован.

Украинцам дали семь дней на то, чтобы покинуть Соединенные Штаты, а дальше их должны были якобы искать соответственно службы. Поступали такие письма по электронной почте.

В пятницу, 4 апреля, представитель Министерства внутренней безопасности США публично заявил о том, что такие письма были отправлены случайно. Также представитель ведомства добавил, что украинская программа, по которой люди находились на территории Америки легально и которая была создана после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, не прекращала своей работы.

Пока неизвестно, сколько украинцев получили оповещения с призывами покинуть страну. В Reuters рассказывают, что корреспонденты общались с одной получательницей такого письма. Женщина рассказала, что она была в отчаянии, "не могла спокойно дышать" и "бесконтрольно плакала" после того, как его прочитала.

Администрация Трампа хочет лишить правового статуса около 240 тысяч украинцев в США

6 марта стало известно, что администрация Трампа планирует лишить украинских граждан в США правового статуса. Количество людей, которых это может коснуться, достигает 240 тысяч.

Лишение украинцев защиты — это часть более широких усилий новой администрации в отношении более 1,8 миллиона мигрантов, которые попали в США по гуманитарным программам, которые были основаны еще во времена президента Джо Байдена.

Подробнее о том, как администрация Трампа планирует лишать украинцев правового статуса в США, Фокус узнавал в материале за 6 марта.

Напомним, 5 апреля стало известно, кто из европейских лидеров может возглавить переговоры с Кремлем по завершению российско-украинской войны.