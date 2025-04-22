Справа про сприяння "ухилянтам": посадовця КМДА Прокопіва відправили під домашній арешт

Суд обрав запобіжний захід заступнику голови Київської міської державної адміністрації Володимиру Прокопіву. Посадовця відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

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Про це повідомляє Суспільне.

Суд також зобов’язав Прокопіва носити електронний браслет – і відмовив депутатам, які хотіли взяти Прокопіва на поруки. Про це, зокрема, просили народні депутати Артур Герасимов та Михайло Саврасов, а також депутати Київської ради Олександр Міщенко та Павло Бойченко.

Сам Володимир Прокопів пообіцяв подати апеляцію і заявив: "Мені здається, що рішення було ухвалене задовго до судового засідання. Вигідно, щоб мене не було в залі пленарних засідань, а був вдома".

Раніше Прокопів заявляв, що не погоджується із висунутою йому підозрою у сприянні так званим ухилянтам, і що справа проти нього є "суто політичною".

Нагадаємо, раніше цього місяця посадовцю КМДА вручили підозру у сприянні втечі військовозобов’язаних за кордон. Йшлося про події 2022 року, коли чоловіки виїжджали як водії бензовозів від комерційного підприємства, нібито щоб доставити дизельне пальне для ЗСУ і гуманітарних потреб Києва. Згодом з’ясувалося, що фігурантом справи є Володимир Прокопів.

Ще у жовтні 2024 року міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що на час перевірки відсторонив Володимира Прокопіва від виконання обов’язків заступника голови КМДА. Той, своєю чергою, написав заяву на звільнення.