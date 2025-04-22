Дело о содействии "уклонистам": чиновника КГГА Прокопива отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Владимиру Прокопиву. Чиновника отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток.

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Об этом сообщает Общественное.

Суд также обязал Прокопива носить электронный браслет — и отказал депутатам, которые хотели взять Прокопива на поруки. Об этом, в частности, просили народные депутаты Артур Герасимов и Михаил Саврасов, а также депутаты Киевского совета Александр Мищенко и Павел Бойченко.

Сам Владимир Прокопив пообещал подать апелляцию и заявил: "Мне кажется, что решение было принято задолго до судебного заседания. Выгодно, чтобы я не находился в зале пленарных заседаний, а был дома".

Ранее Прокопив заявлял, что не согласен с выдвинутым ему подозрением в содействии так называемым уклонистам, и что дело против него является "чисто политическим".

Напомним, ранее в этом месяце чиновнику КГГА вручили подозрение в содействии побегу военнообязанных за границу. Речь шла о событиях 2022 года, когда мужчины выезжали как водители бензовозов от коммерческого предприятия, якобы чтобы доставить дизельное топливо для ВСУ и гуманитарных нужд Киева. Впоследствии выяснилось, что фигурантом дела является Владимир Прокопив.

Еще в октябре 2024 года городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что на время проверки отстранил Владимира Прокопива от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА. Тот, в свою очередь, написал заявление на увольнение.