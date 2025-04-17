"Сделал бы точно так же": чиновник КГГА Прокопив не согласен с объявленным ему подозрением

Заместитель председателя Киевской городской госадминистрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимир Прокопив отреагировал на объявление подозрения в пособничестве так называемым уклонистам. Он считает дело "чисто политическим".

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Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook.

"Тогда [в 2022-м] мы просто делали все, чтобы обеспечить подразделения ВСУ и жизнедеятельность города. Сделал бы все точно так же, если бы пришлось", — пишет Прокопив.

Он пояснил, что с апреля 2022 года тогдашний начальник КГВА наделил его полномочиями обеспечивать продовольственную безопасность товарами первой необходимости, гуманитарной помощью, медикаментами. Прокопив утверждает, что "24/7 работал напрямую с волонтерскими организациями, медицинскими учреждениями, военными частями и силами ТРО".

В частности, тогда было завезено много гуманитарной помощи, сотни автомобилей для нужд Вооруженных сил, десятки тонн медикаментов. "Я был единственным в КГВА, кто взял на себя такую ответственность, а теперь меня хотят судить, потому что эта деятельность осуществлялась не по процедуре", — отмечает чиновник.

По словам Прокопива, его обвиняют в "содействии в незаконном пересечении государственной границы военнообязанными мужчинами с целью уклонения ими от военного призыва", а фактически речь идет о водителях грузовиков, "которые в определенное время не вернулись".

"Дело сугубо политическое, в рамках преследования оппозиции и зачистки местного самоуправления в столице", — заявил Прокопив.

Ранее мы писали, что чиновнику КГГА вручили подозрение в содействии побегу военнообязанных за границу. Мужчины выезжали как водители бензовозов от коммерческого предприятия, якобы чтобы доставить дизельное топливо для ВСУ и гуманитарных нужд Киева. Только с мая по июнь 2022 года в систему "Шлях" внесли данные о более 30 мужчинах, которые без законных оснований покинули Украину. Впоследствии выяснилось, что фигурантом дела является Владимир Прокопив.

Чиновнику грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, Владимир Прокопив ранее был и фигурантом скандала, связанного с масштабной покупкой недвижимости в Киеве его родственниками.