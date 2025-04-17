Замглавы КГГА помог сбежать десяткам уклонистов: как работала схема (фото)

Чиновнику КГГА вручили подозрение, по данным следствия, он помогал военнообязанным бежать от мобилизации в Европу. Чиновнику грозит до семи лет в тюрьме.

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Об этом 17 апреля сообщили в Национальной полиции.

Мужчины выезжали за границу как водители бензовозов от коммерческого предприятия, якобы чтобы доставить дизельное топливо для ВСУ и гуманитарных нужд Киева. Только с мая по июнь 2022 года в систему "Шлях" внесли данные о более 30 украинцах, которые без законных на то оснований покинули Украину.

Фото, сделанное во время сообщения о подозрении Фото: Национальная полиция

Правоохранители выяснили, что фирма, которая якобы выдавала письма для согласования выезда, на самом деле не имела транспорта и лицензии на хозяйственную деятельность. У "работников" же не было на руках водительских удостоверений соответствующей категории, или они вообще не были трудоустроены.

Столичному чиновнику сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу с использованием служебного положения и о несанкционированных действиях с информацией. За это ему грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью срок до трех лет.

В Службе безопасности Украины уточнили, что чиновник давал поручение вносить данные мужчин в систему "Шлях" как волонтеров, которые сотрудничают с аффилированной одесской компанией. "По бумагам" военнообязанные выезжали в страны Евросоюза на большегрузных авто за новыми партиями гуманитарной помощи от партнеров.

Фото, сделанное во время сообщения о подозрении Фото: Служба безпеки України

На самом же деле, как установило следствие, украинцы бежали этими рейсами за границу. В Украину возвращались только штатные работники одесского предприятия, с собой привозили коммерческие грузы для продажи.

В "Суспільному" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о заместителе председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Владимира Прокопива.

Источники предоставили СМИ фото, на котором видно лицо подозреваемого Фото: Суспільне

Напомним, НАБУ сообщило экс-заместителю руководителя ОП о новых подозрениях — в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере.

Андрей Смирнов отреагировал на это, поставив под сомнение доказательства правоохранителей и назвав ситуацию сюром.