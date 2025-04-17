Заступник голови КМДА допоміг втекти десяткам ухилянтів: як працювала схема (фото)

Посадовцю КМДА вручили підозру, за даними слідства, він допомагав військовозобов’язаним тікати від мобілізації в Європу. Чиновнику загрожує до семи років у в’язниці.

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Про це 17 квітня повідомили у Національній поліції.

Чоловіки виїжджали за кордон як водії бензовозів від комерційного підприємства, нібито щоб доставити дизельне пальне для ЗСУ і гуманітарних потреб Києва. Лише з травня по червень 2022 року у систему "Шлях" внесли дані про понад 30 українців, які без законних на те підстав залишили Україну.

Фото, зроблене під час повідомлення про підозру Фото: Національна поліція

Правоохоронці з’ясували, що фірма, яка нібито видавала листи для погодження виїзду, насправді не мала транспорту та ліцензії на господарську діяльність. У "працівників" же не було на руках водійських посвідчень відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані.

Столичному чиновнику повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон з використанням службового становища і про несанкціоновані дії з інформацією. За це йому загрожує до семи років ув’язнення з позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю строк до трьох років.

У Службі безпеки України уточнили, що посадовець давав доручення вносити дані чоловіків до системи "Шлях" як волонтерів, які співпрацюють з афілійованою одеською компанією. "На паперах" військовозобов’язані виїжджали в країни Євросоюзу на великовантажних авто за новими партіями гуманітарної допомоги від партнерів.

Фото, зроблене під час повідомлення про підозру Фото: Служба безпеки України

Насправді ж, як встановило слідство, українці тікали цими рейсами за кордон. В Україну поверталися лише штатні працівники одеського підприємства, з собою привозили комерційні вантажі для продажу.

У "Суспільному" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва.

Джерела надали ЗМІ фото, на якому видно обличчя підозрюваного Фото: Суспільне

Нагадаємо, НАБУ повідомило ексзаступнику керівника ОП про нові підозри — у легалізації незаконно набутих коштів та отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Андрій Смирнов відреагував на це, поставивши під сумнів докази правоохоронців і назвавши ситуацію сюром.