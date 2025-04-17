Заступник голови КМДА допоміг втекти десяткам ухилянтів: як працювала схема (фото)
Посадовцю КМДА вручили підозру, за даними слідства, він допомагав військовозобов’язаним тікати від мобілізації в Європу. Чиновнику загрожує до семи років у в’язниці.
Про це 17 квітня повідомили у Національній поліції.
Чоловіки виїжджали за кордон як водії бензовозів від комерційного підприємства, нібито щоб доставити дизельне пальне для ЗСУ і гуманітарних потреб Києва. Лише з травня по червень 2022 року у систему "Шлях" внесли дані про понад 30 українців, які без законних на те підстав залишили Україну.
Правоохоронці з’ясували, що фірма, яка нібито видавала листи для погодження виїзду, насправді не мала транспорту та ліцензії на господарську діяльність. У "працівників" же не було на руках водійських посвідчень відповідної категорії, або вони взагалі не були працевлаштовані.
Столичному чиновнику повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон з використанням службового становища і про несанкціоновані дії з інформацією. За це йому загрожує до семи років ув’язнення з позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю строк до трьох років.
У Службі безпеки України уточнили, що посадовець давав доручення вносити дані чоловіків до системи "Шлях" як волонтерів, які співпрацюють з афілійованою одеською компанією. "На паперах" військовозобов’язані виїжджали в країни Євросоюзу на великовантажних авто за новими партіями гуманітарної допомоги від партнерів.
Насправді ж, як встановило слідство, українці тікали цими рейсами за кордон. В Україну поверталися лише штатні працівники одеського підприємства, з собою привозили комерційні вантажі для продажу.
У "Суспільному" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва.
Нагадаємо, НАБУ повідомило ексзаступнику керівника ОП про нові підозри — у легалізації незаконно набутих коштів та отриманні хабаря в особливо великому розмірі.
Андрій Смирнов відреагував на це, поставивши під сумнів докази правоохоронців і назвавши ситуацію сюром.