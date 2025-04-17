"Зробив би це так само": посадовець КМДА Прокопів незгодний з оголошеною йому підозрою

Заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів відреагував на оголошення підозри у пособництві так званим ухилянтам. Він вважає справу "суто політичною".

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Про це посадовець повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Тоді [у 2022-му ] ми просто робили все, аби забезпечити підрозділи ЗСУ і життєдіяльність міста. Зробив би це так само, якщо б довелося", – пише Прокопів.

Він пояснив, що З квітня 2022 року тодішній начальник КМВА наділив його повноваженнями забезпечувати продовольчу безпеку товарами першої необхідності, гуманітарною допомогою, медикаментами. Прокопів стверджує, що "24/7 працював напряму з волонтерськими організаціями, медичними закладами, військовими частинами і силами ТРО".

Зокрема, тоді було завезено багато гуманітарної допомоги, сотні автівок для потреб Збройних сил, десятки тон медикаментів. "Я був єдиним в КМВА, хто взяв на себе таку відповідальність, а тепер мене хочуть судити, бо ця діяльність здійснювалась не по процедурі", – наголошує посадовець.

За словами Прокопіва, йому закидають "сприяння в незаконному перетині державного кордону військовозобов’язаними чоловіками з метою ухилення ними від військового призову", а фактично йдеться про водіїв вантажівок, "які в певний час не повернулися".

"Справа суто політична, в рамках переслідування опозиції та зачистки місцевого самоврядування в столиці", – заявив Прокопів.

Раніше ми писали, що посадовцю КМДА вручили підозру у сприянні втечі військовозобов’язаних за кордон. Чоловіки виїжджали як водії бензовозів від комерційного підприємства, нібито щоб доставити дизельне пальне для ЗСУ і гуманітарних потреб Києва. Лише з травня по червень 2022 року у систему "Шлях" внесли дані про понад 30 чоловіків, які без законних підстав залишили Україну. Згодом з’ясувалося, що фігурантом справи є Володимир Прокопів.

Посадовцю загрожує до семи років ув’язнення з позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, Володимир Прокопів раніше був і фігурантом скандалу, пов’язаного з масштабною купівлею нерухомості у Києві його родичами.