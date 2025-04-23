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Чоловік, який фанатіє від пожежників, спеціально підпалив свій будинок, щоб побачити їх

Чоловік влаштував пожежу, бо фанатіє від пожежників, всі подробиці курйозного інциденту
Фото: Newcastle Chronicle | Джеймс Браун

Одержимий пожежною службою 26-річний чоловік здійснив підпал, уникнувши тюремного ув'язнення попри численні неправдиві виклики рятувальників протягом року.

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Про це повідомило видання The Daily Star.

У Великій Британії молодий чоловік, який мріяв стати пожежником, вдався до радикальних дій, аби зустрітися зі своїми "ідолами" — навмисно влаштував пожежу у власному домі.

Пожежники двічі за одну ніч виїжджали до помешкання Джеймса Брауна після його дзвінків про загоряння в електрощитку. Згодом чоловік сам зізнався у свідомому підпалі власного житла.

За інформацією Королівського суду Ньюкасла, ці інциденти стали лише "кульмінацією" серії з майже 80 дзвінків до служби порятунку, які 26-річний британець здійснив протягом року.

"Його заарештували, і виглядав він цілком задоволеним своїм арештом. Хлопець був зачарований присутністю пожежників і поліції на його ділянці", — описали поведінку підсудного представники суду.

Чоловік влаштував пожежу, бо фанатіє від пожежників, всі подробиці курйозного інциденту Fullscreen
Джеймс Браун
Фото: Newcastle Chronicle

Під час судового розгляду Брауна характеризували як "захопленого" і "одержимого" пожежною службою. Сам молодик зізнався: "В ідеальному світі я хотів би бути пожежником".

Незважаючи на серйозність вчинків, суд виніс доволі м'який вирок — умовне тюремне ув'язнення за двома випадками підпалу з необережності, що загрожували життю людей.

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