Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Мужчина, который фанатеет от пожарных, специально поджег свой дом, чтобы увидеть их

Мужчина устроил пожар, потому что фанатеет от пожарных, все подробности курьезного инцидента
Фото: Newcastle Chronicle | Джеймс Браун

Одержимый пожарной службой 26-летний мужчина совершил поджог, избежав тюремного заключения несмотря на многочисленные ложные вызовы спасателей в течение года.

Related video

Об этом сообщило издание The Daily Star.

В Великобритании молодой человек, который мечтал стать пожарным, прибегнул к радикальным действиям, чтобы встретиться со своими "идолами" — намеренно устроил пожар в собственном доме.

Пожарные дважды за одну ночь выезжали в дом Джеймса Брауна после его звонков о возгорании в электрощитке. Впоследствии мужчина сам признался в сознательном поджоге собственного жилья.

По информации Королевского суда Ньюкасла, эти инциденты стали лишь "кульминацией" серии из почти 80 звонков в службу спасения, которые 26-летний британец совершил в течение года.

"Его арестовали, и выглядел он вполне довольным своим арестом. Парень был очарован присутствием пожарных и полиции на его участке", — описали поведение подсудимого представители суда.

Мужчина устроил пожар, потому что фанатеет от пожарных, все подробности курьезного инцидента Fullscreen
Джеймс Браун
Фото: Newcastle Chronicle

Во время судебного разбирательства Брауна характеризовали как "увлеченного" и "одержимого" пожарной службой. Сам молодой человек признался: "В идеальном мире я хотел бы быть пожарным".

Несмотря на серьезность поступков, суд вынес довольно мягкий приговор — условное тюремное заключение по двум случаям поджога по неосторожности, которые угрожали жизни людей.

Напомним, ранее Фокус писал, что бьюти-блогер Даниэль Мансутти из Великобритании требует 1,7 млн фунтов стерлингов компенсации от хирурга Доменико Милето, обвинив его в установке "слишком больших" грудных имплантатов, которые исказили ее внешность и разрушили карьеру.

А вот британская пара Роберт О'Лири и Джессика Мейтерс, которая проживает в Австралии, оказалась на грани депортации после того, как им отказали в получении постоянного вида на жительство. Причиной отказа стало состояние здоровья девушки.