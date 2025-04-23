Мужчина, который фанатеет от пожарных, специально поджег свой дом, чтобы увидеть их

Одержимый пожарной службой 26-летний мужчина совершил поджог, избежав тюремного заключения несмотря на многочисленные ложные вызовы спасателей в течение года.

Related video

Об этом сообщило издание The Daily Star.

В Великобритании молодой человек, который мечтал стать пожарным, прибегнул к радикальным действиям, чтобы встретиться со своими "идолами" — намеренно устроил пожар в собственном доме.

Пожарные дважды за одну ночь выезжали в дом Джеймса Брауна после его звонков о возгорании в электрощитке. Впоследствии мужчина сам признался в сознательном поджоге собственного жилья.

По информации Королевского суда Ньюкасла, эти инциденты стали лишь "кульминацией" серии из почти 80 звонков в службу спасения, которые 26-летний британец совершил в течение года.

"Его арестовали, и выглядел он вполне довольным своим арестом. Парень был очарован присутствием пожарных и полиции на его участке", — описали поведение подсудимого представители суда.

Джеймс Браун Фото: Newcastle Chronicle

Во время судебного разбирательства Брауна характеризовали как "увлеченного" и "одержимого" пожарной службой. Сам молодой человек признался: "В идеальном мире я хотел бы быть пожарным".

Несмотря на серьезность поступков, суд вынес довольно мягкий приговор — условное тюремное заключение по двум случаям поджога по неосторожности, которые угрожали жизни людей.

Напомним, ранее Фокус писал, что бьюти-блогер Даниэль Мансутти из Великобритании требует 1,7 млн фунтов стерлингов компенсации от хирурга Доменико Милето, обвинив его в установке "слишком больших" грудных имплантатов, которые исказили ее внешность и разрушили карьеру.

А вот британская пара Роберт О'Лири и Джессика Мейтерс, которая проживает в Австралии, оказалась на грани депортации после того, как им отказали в получении постоянного вида на жительство. Причиной отказа стало состояние здоровья девушки.