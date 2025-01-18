Дружба Кейт Міддлтон і принца Гаррі зруйнована "недовірою" і "зрадою", — ЗМІ

Колись дует був надзвичайно близький. Втім, усе змінилося після одруження Гаррі.

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Дружні стосунки Кейт Міддлтон і принца Гаррі зруйновані "недовірою" і "зрадою". Про це пише Mirror.

Герцог Сассекський та дружина його старшого брата колись були надзвичайно близькі, Гаррі часто проводив час із Вільямом та Кейт.

Гаррі навіть описав принцесу Уельську як "сестру, якої він ніколи не мав і завжди хотів". Втім, їхній колись міцний зв’язок був зруйнований після виходу мемуарів герцога "Запасний".

Зокрема, менший син короля Чарльза ІІІ висунув кілька звинувачень на адресу членів королівської сім'ї, включаючи Кейт. Він стверджував, що принцеса Уельська була "на межі", коли він одружувався з Меган Маркл, тому що тепер її "порівнюватимуть і вона буде змушена змагатися з Мег".

Кейт Міддлтон та Меган Маркл Фото: Getty Images

Гаррі також стверджував, що розбіжності щодо суконь подружок нареченої призвели до того, що Меган "ридала на підлозі". Повідомляється, що і Вільям, і Кейт почувалися засмученими та зрадженими цими звинуваченнями, а Гаррі зіткнувся з критикою за такі особисті нападки, знаючи, що члени королівської сім’ї публічно не відреагують.

У своїй розповіді про сварку щодо сукні подружки нареченої для принцеси Шарлотти Гаррі, здавалося, натякав, що Кейт не бажає йти на компроміс, незважаючи на очевидне засмучення Меган. Інсайдер припустив, що мемуари "зображають Кейт жорсткою та надмірно формальною, що контрастує з невимушеним каліфорнійським підходом Меган".

Проте багато хто захистив принцесу Уельську.

Кейт Міддлтон, принц Гаррі, принц Вільям та Меган Маркл Фото: Getty Images

Королівська експертка Інгрід Сьюард говорила: "Рішення Гаррі втягнути Кейт у цю розповідь було непотрібним і образливим. Вона завжди була втіленням витонченості під тиском, і цей інцидент малює спотворену картину того, ким вона є насправді".

Повідомляється, що Кейт була глибоко засмучена через дії Гаррі. Однак вона вирішила зберігати мовчання з цього приводу, зосередившись замість цього на своїх королівських обов’язках і сім’ї. Зокрема, дружина Вільяма боролася з раком і зараз у стані ремісії.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон не носить обручку принцеси Діани.

Також Фокус писав про рішення Кейт Міддлтон щодо дітей.