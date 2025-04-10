"Хто б міг повірити": королева Камілла розкрила секрет їхнього з Чарльзом шлюбу (фото)
Королева Великої Британії Камілла розкрила секрет міцного шлюбу з королем Чарльзом ІІІ, який триває вже 20 років. За словами обраниці сина королеви Єлизавети ІІ, ключову роль відіграла їхня дружба.
Про це пише The Mirror.
9 квітня король Великої Британії Чарльз ІІІ та королева Камілла відзначили 20-річчя свого шлюбу. Монарше подружжя якраз перебуває в Італії, де журналісти спитали спитати Її Величність, у чому секрет їхнього багаторічного міцного союзу.
"20 років, хто б міг повірити, що вже 20 років?" — запитала Камілла.
"У чому секрет? Я не знаю. Що ж, припускаю, що це просто певна дружба, справді. Сміятися з одних і тих самих речей, cправлятися з життям", — додала британська королева.
За словами обраниці короля Чарльза ІІІ, подружжя домовилося відсвяткувати річницю вже після повернення додому. Камілла вже купила Чарльзу подарунок.
"Так, у мене дещо є. Бо це ж порцелянове весілля", — зізналася королева.
Вона додала, що під час туру Італією по-справжньому відсвяткувати річницю не вийшло би, бо в них насичена програма.
"Ми постійно рухаємося в протилежних напрямках, як кораблі вночі. Пролітаємо повз одне одного", — сказала Камілла.
Історія кохання короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли
Король Чарльз III та королева Камілла мають тривалу та складну історію стосунків, яка охоплює кілька десятиліть.
Вони вперше зустрілися на початку 1970-х років під час матчу з поло у Великому Віндзорському парку. Їхні стосунки швидко розвивалися, але коли Чарльз приєднався до Королівського флоту та вирушив за кордон, їхній зв'язок послабився. У цей час Камілла відновила стосунки з Ендрю Паркером-Боулзом, офіцером британської армії, за якого вийшла заміж у 1973 році. У цьому шлюбі вона народила двох дітей: сина Тома та доньку Лору.
А в 1981 році тоді ще принц Чарльз одружився з леді Діаною Спенсер. У них народилося двоє синів: принц Вільям і принц Гаррі. Однак шлюб Чарльза і Діани був непростим, і з часом стало відомо про його роман з Каміллою. Ці обставини призвели до розлучення Чарльза і Діани в 1996 році.
Після розлучення Чарльз і Камілла відновили свої стосунки. У лютому 2005 року вони оголосили про заручини, а 9 квітня 2005 року одружилися під час цивільної церемонії у Віндзорській ратуші. На церемонії були присутні члени їхніх родин, включаючи королеву Єлизавету II та принца Філіпа.
Після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року Чарльз став королем Великої Британії, а Камілла отримала титул королеви.
Нагадаємо, принц Вільям і Кейт Міддлтон "гостро усвідомлюють" проблеми, з якими зіткнуться їхні діти, принцеса Шарлотта і принц Луї, зростаючи разом з Джорджем. Королівські батьки не хочуть, щоб менші діти повторили долю принца Гаррі.
Також Фокус писав про смерть охоронця принцеси Діани Грема Крейкера.