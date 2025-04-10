"Хто б міг повірити": королева Камілла розкрила секрет їхнього з Чарльзом шлюбу (фото)

Королева Великої Британії Камілла розкрила секрет міцного шлюбу з королем Чарльзом ІІІ, який триває вже 20 років. За словами обраниці сина королеви Єлизавети ІІ, ключову роль відіграла їхня дружба.

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Про це пише The Mirror.

9 квітня король Великої Британії Чарльз ІІІ та королева Камілла відзначили 20-річчя свого шлюбу. Монарше подружжя якраз перебуває в Італії, де журналісти спитали спитати Її Величність, у чому секрет їхнього багаторічного міцного союзу.

"20 років, хто б міг повірити, що вже 20 років?" — запитала Камілла.

"У чому секрет? Я не знаю. Що ж, припускаю, що це просто певна дружба, справді. Сміятися з одних і тих самих речей, cправлятися з життям", — додала британська королева.

За словами обраниці короля Чарльза ІІІ, подружжя домовилося відсвяткувати річницю вже після повернення додому. Камілла вже купила Чарльзу подарунок.

"Так, у мене дещо є. Бо це ж порцелянове весілля", — зізналася королева.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла в Італії

Вона додала, що під час туру Італією по-справжньому відсвяткувати річницю не вийшло би, бо в них насичена програма.

"Ми постійно рухаємося в протилежних напрямках, як кораблі вночі. Пролітаємо повз одне одного", — сказала Камілла.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла Фото: Getty

Історія кохання короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли

Король Чарльз III та королева Камілла мають тривалу та складну історію стосунків, яка охоплює кілька десятиліть.​

Вони вперше зустрілися на початку 1970-х років під час матчу з поло у Великому Віндзорському парку. Їхні стосунки швидко розвивалися, але коли Чарльз приєднався до Королівського флоту та вирушив за кордон, їхній зв'язок послабився. У цей час Камілла відновила стосунки з Ендрю Паркером-Боулзом, офіцером британської армії, за якого вийшла заміж у 1973 році. У цьому шлюбі вона народила двох дітей: сина Тома та доньку Лору.

А в 1981 році тоді ще принц Чарльз одружився з леді Діаною Спенсер. У них народилося двоє синів: принц Вільям і принц Гаррі. Однак шлюб Чарльза і Діани був непростим, і з часом стало відомо про його роман з Каміллою. Ці обставини призвели до розлучення Чарльза і Діани в 1996 році.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла в день коронації 6 травня 2023 Фото: Getty

Після розлучення Чарльз і Камілла відновили свої стосунки. У лютому 2005 року вони оголосили про заручини, а 9 квітня 2005 року одружилися під час цивільної церемонії у Віндзорській ратуші. На церемонії були присутні члени їхніх родин, включаючи королеву Єлизавету II та принца Філіпа.

Після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року Чарльз став королем Великої Британії, а Камілла отримала титул королеви.

Нагадаємо, принц Вільям і Кейт Міддлтон "гостро усвідомлюють" проблеми, з якими зіткнуться їхні діти, принцеса Шарлотта і принц Луї, зростаючи разом з Джорджем. Королівські батьки не хочуть, щоб менші діти повторили долю принца Гаррі.

Також Фокус писав про смерть охоронця принцеси Діани Грема Крейкера.